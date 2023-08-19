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Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, yeni aero güncellemelerinin işe yaradığını kabul etse de Honda'nın temel problemlerinin devam ettiğini de belirtiyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Germán Garcia Casanova
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Gelişim yarışında Avrupalı üreticileri yakalamaya çalışan Honda, bu amaçla son iki yarıştır aero güncellemeleriyle karşımıza çıkmakta.

İlk olarak Britanya'da LCR sürücüsü Takaaki Nakagami tarafından denenen güncellemeler, bu hafta Repsol Honda sürücüleri Joan Mir ve Marc Marquez'in de motosikletlerinde yer almakta.

Cuma antrenmanlarını eski motosiklet ve yeni motosiklet arasında kıyas yaparak geçiren Marquez, yeni motosikletin her tur daha iyi hissettirdiğini, ancak başta hızlanma olmak üzere temel sorunların devam ettiğini söylüyor.

Marquez, "Bugün zihinsel olarak çok zorlu bir gündü, çünkü bu yeni aero nedeniyle sürüş tarzınızı tamamen değiştirmeniz gerekecek."

"Ancak bu yeni aero'nun avantajlarından yararlanmak ve sürüş stilimi adapte etmek için ciddi çaba sarf ettim. Adım adım bunu başardım, her tur daha da iyiye gidiyordum."

"İki motosikleti de kullanan tek Honda sürücüsü olduğum doğru. Aslında bu sabah birkaç hata yaptım, yeni motosiklet frenleme noktasını çok değiştiriyor, viraja yaklaşma şeklini çok değiştiriyor."

"Ancak ikinci antrenmanlarda kendimi daha iyi hissetmeye başladım, dolayısıyla zaman turum için yeni motosikleti kullanmaya karar verdim." 

"Dürüst olmak gerekirse ilk turumda epey sınırdaydım. Farklı bir sürüş stiline ve virajlara daha farklı yaklaşmaya ihtiyacım vardı."

"Ancak motosikletin temel problemlerinde bir değişim yok, özellikle de en zayıf noktamız olan hızlanma anlamında." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir'in kendisiyle aynı antrenman programını uygulayıp uygulamaması gerektiği sorulduğunda, "Her garaj kendi planını kendi belirler."

"Bizim garajımızda ise yeni motosikletin bu pistte daha iyi olması gerektiğini anlatan veriler mevcut, bu pistte epey frenleme noktası bulunmakta."

"Ancak tüm verilere rağmen sonuçtan biraz ödün vermeyi ve mühendislere iyi bilgi vermeye çalışmayı tercih ediyorum."

"Bu nedenle her iki motosikleti de kullandım, yarın her iki motosiklette de yeni güncellemeleri kullanacağız." 

"Katalunya'da da bu devam edecek, hızlı virajlarda güncellemenin nasıl çalıştığını görmek için kıyaslama yapacağız."

"İyi bir sonuç elde etmek için en iyi yol bu değil ama yine de iyi bir yaklaşım. Bugünkü yaklaşımım risk almamaktı, sadece son iki turda zorladım." dedi.

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