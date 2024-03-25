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MotoGP Portekiz GP

Marquez: "Yaşadığımız temasta Pecco hatalıydı"

Gresini Ducati sürücüsü Marc Marquez, Portekiz Grand Prix'sinde son MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia ile çarpışmasının İtalyan sürücünün "hatası" olduğunu söyledi.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

İki Ducati sürücüsü, pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde düzenlenen grand prix'nin 23. turunda beşincilik pozisyon için mücadele ederken çarpıştılar.

Marquez, GP23'ü ile 5. virajda fren yaparak pozisyon almak için hamle yaptı ancak Bagnaia'nın arkasından gelmesine yol açacak şekilde hafifçe dışarı açıldı.

İkilinin çizgileri birleşince ikisi de kaza yaptı ve Bagnaia 23. turun sonunda yarıştan çekilirken Marquez de 16. sırada finiş gördü.

Çarpışma komiserler tarafından incelendi ancak bir yarış olayı olarak kabul edildi ve başka bir işlem yapılmasına gerek görülmedi.

Ancak Marquez, yaşadıkları çarpışmada suçun yalnızca Bagnaia'da olduğunu düşünüyor. Çünkü Ducati fabrika sürücüsünün sezonun bu kadar erken bir döneminde iki puan için bu kadar agresif olmasına gerek olmadığını düşünüyor.

Marquez, "Elbette iki sürücünün olaydan bir saat sonra aynı fikirde olması imkansız." 

"Komiserlere bunun sınırda bir yarış olayı olduğunu söyledim. Ama sınırın ne olduğuna siz karar vermelisiniz, komiserler karar vermeli."

"Elbette benim için Pecco'nun yaptığı bir hataydı. Ama sadece olay değil çünkü sonunda geri gelmeye çalıştı. Çok iyimserdi ve temas olabilirdi."

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak beşinci ve altıncı sıra için savaşıyor olmamız bir hataydı. İki puan daha fazla, iki puan daha az."

"Arka lastiklerle çok zorlanıyordu."

"Sonunda üç, dört tur kaldığında pozisyonunuzu kaybedeceğinizi bilirsiniz, bu yüzden o agresif modda geri dönmek gerekli değildir."

"Ama o böyle karar verdi ve bunun Ducati için sonucu sıfır puan oldu." dedi.

Diğer sürücülerin, özellikle de artık bir Ducati'de olduğu için, kendisiyle yarışmaya farklı yaklaştığını düşünüp düşünmediği sorusuna Marquez ,"Hayır, öyle düşünmüyorum. Ya da bunu düşünmek istemiyorum."

"Sadece kavga ediyorlar. Bugün Pecco bana iki puan daha almayı ve pozisyonunu korumayı düşündüğünü söyledi."

"İlk turlarda agresif olmanız gerekir. Son turlarda, eğer zafer için savaşıyorsanız belki agresif olabilirsiniz."

"Ama bugün böyle bir an değildi. Ama tamam, kararını verdi ve elbette öğrenecek." dedi.

Marquez olaydan bu yana sadece fabrika Ducati takım patronu Davide Tardozzi ile konuştuğunu söyledi ancak "iyi olan şey telemetriye sahip olmaları ve tam olarak ne olduğunu görebilmeleri" diye ekledi.

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