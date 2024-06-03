Marquez: "Yarışta podyuma çıkamayacağımı kabullendim"

Yarışın büyük bölümünü arkasında geçirdiği Enea Bastianini'nin Ducati fabrika motosikletini bitime 5 tur kala geçen Marquez, ikincilik için Pramac'tan Jorge Martin'i kovalıyordu.

Ancak bitime iki tur kala Bastianini, karşı hamle yaparak Scarperia'ya girişte üçüncülüğü geri aldı ve Marquez'i podyum dışına itti.

Bastianini son virajda Martin'i harika bir hamleyken geçerken, Marquez lider üçlüyle temasını kaybetti ve dördüncü oldu.

Bu sonuçla üç yarışlık podyum serisi sona erdi ve artık şampiyona lideri Martin'le arasındaki fark 35 puan.

Mugello sonucu hakkında konuşan 31 yaşındaki Marquez, "Size söyledim, benim için nerede bitirdiğim önemli değil."

"Şu anda doğru pozisyonumuzun ne olduğunu biliyoruz. Pecco burada çok güçlü, aslında inanılmaz bir hafta sonu geçirdi."

“Fakat bir kez daha 2024 motosikletlerine çok yakındık. Zirve için mücadele ediyorduk ve genel olarak hafta sonundan memnunum."

“Yarışta Bastianini'nin arkasında kaldığım doğru. Onu geçmeye çalıştım ama bu imkansızdı. Sonunda başardım ama zaten arka lastikleri tüketmiştim."

“Onu geçtiğimde hızım iyiydi ve adım adım Martin'i yakalıyordum, fakat son iki turu gördünüz; Bastianini'nin arka lastikleri yeni gibiydi."

“Son turda son derece hızlıydı. Ben de bıraktım."

"Dördüncü bitirme vakti dedim... Şimdi üç hafta sonra başka bir yarışa çıkacağız, ona odaklanacağım." dedi.

Geçmişteki başarıları göz önüne alındığında İtalya GP'sindeki mağlubiyeti kabul etmenin ne kadar zor olduğu sorulduğunda Marquez şunları söyledi: “Bence kolaydı çünkü çok çok fazla şey kazandım ama çok fazla da acı çektim."

“Son dört yılda kazandığımdan çok daha fazla acı çektim. Yani kolay değil."

“Bugün denedim fakat yeterli değildi. Bu yüzden benim için Mugello'da dördüncülük iyi bir sonuç.”