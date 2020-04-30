Marquez, yarışlar öncesinde anlaşma yenilemek istemiyor

Moto2 şampiyonu Marquez, Jorge Lorenzo’nun emekli olmasıyla beraber ağabeyi ve MotoGP şampiyonu Marc’ın yanında Repsol Honda’ya geçiş yapmıştı ve bir yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak koronavirüs pandemisi, MotoGP sezonunun başlayamamasına sebep oldu. 24 yaşındaki sürücü ise, sözleşme uzatacaksa bunu hak etmesi gerektiğini düşünüyor.

Mundo Deportivo’ya konuşan Marquez, “Yarışlara başlamayı ve iyi sonuçlar almayı sabırsızlanıyorum. Bu, Honda ile anlaşma yenilemek için tek şansım.”

“Pist üzerinde hak etmeden sözleşme yenilemek bana göre değil, bir sürücü olarak bundan hoşlanmam. Umarım böyle bir şey olmaz ve bu sene mümkün olduğunca çok yarış yaparız.”

“Hiç kimse yarışlara dönmeyi benim kadar istemiyor. Uyum sağlamaya devam etmeyi, projeyi tanımayı ve bununla ilgilenmeyi dört gözle bekliyorum.”

“Şimdiki gibi beklemede kalmak ve bir çaylak olmak, yeniden başlarken büyük bir handikap olacak. Ancak sabırlı olmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Artık öncelik, her şeyin çözülmesi.” ifadelerini kullandı.

Marc Marquez, 2021 için sözleşmesi bulunan beş sürücüden biri ve sene başında Honda ile dört yıllık yeni bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşması bulunan diğer sürücüler ise, Yamaha ikilisi Maverick Vinales ile Fabio Quartararo, Suzuki’den Alex Rins ve Avintia Ducati’den Tito Rabat.

Altı kez MotoGP şampiyonu Marquez, serinin motor ve aerodinami gelişimini 2021’in sonuna kadar dondurmasının yanında, sürücü sözleşmeleri konusunda da bunu uygulaması gerektiğini düşünüyor.

Bu konuda Marca’ya konuşan Marquez, “Durum zorlu. Honda ile dört yıllık yeni bir anlaşma yaptım. Her iki taraf için de riskli, ancak iyi olduğunu düşünüyorum.”

“Ancak henüz anlaşma imzalamayan ve kendilerini MotoGP, Moto2 ve Moto3’te kanıtlaması gereken birçok sürücü var ve bunlardan biri de benim kardeşim. Takımların bu konuda düşünceli ve biraz daha açık fikirli olması gerektiğini düşünüyorum.”

“Motosikletlerin gelişimi 2020’den 2021’e kadar donduruldu ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımların bütçeleri de pandemi yüzünden etkilenecek.”

“Peki neden benzer bir şeyi sürücü sözleşmeleri konusunda da yapmıyoruz? Bunları, bu sene hiç olmamış gibi dondurabilirler. Ancak bu gibi şeyler benim kontrolümün dışında.” dedi.