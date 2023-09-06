Marquez: "Yarış boyunca tek hedefim hayatta kalabilmekti"

Yarışa 12. sıra gibi güçlü bir pozisyonda başlayan ve yumuşak arka lastik gibi agresif bir tercihte bulunan Marquez'in amacı, ilk turlarda önündekilerle mücadele edip edemeyeceğini görmekti.

Ancak ilk birkaç turun ardından "sınırları fazlasıyla aştığını" gördü ve bunun olası sonuçlarından kaçınmak için daha temkinli sürdü.

Yarışın ardından konuşan Marquez, tek amacının "hayatta kalmak" olduğunu söylüyor.

Marquez, "Hayatta kalmaya çalıştım, hayatta kalmak için yarıştım."

"Yarışa başlar başlamaz hemen lastik yönetimine önem verdim, motosikletin nasıl hissettirdiğini görmek istiyordum."

"İlk turlarda birçok sürücü beni geçti, ben de kardeşimin [Alex Marquez], [Fabio] Quartararo'nun, [Jack] Miller'ın olduğu grubu birkaç tur takip etmeye karar verdim.

"Ama hemen limitleri aştığımı gördüm, ön lastik çoktan tahrip olmuştu. Bu yüzden yarışı bitirmeye ve garaja dönebilmeye öncelik verdim."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Japon motosikletiyle yarışan altı sürücünün en iyisi olmak için uğraşıp uğraşmadığı da sorulan Marquez, "Benim için bu önemli değil."

"Önemli olan tek şey, yarışı galibin 21 saniye gerisinde bitirmiş olmam. Hedefim bu farkın bir an önce kapanabilmesi."

"Cumartesi günü fena olmayan bir sprint yarışı ve sıralama seansı geçirdim. Pazar günü ise Quartararo'nun Yamaha ile harika bir yarış çıkarttığını gördük."

"Ancak yarış boyunca çok fazla acı çektik. Tek turda veya 10 turluk bir yarışta durumu biraz olsun kurtarabilirsiniz."

"Ancak uzun yarışlarda hızınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız." dedi.