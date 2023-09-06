Prime'a abone ol
Önceki / Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış
MotoGP / Katalonya GP Haberler

Marquez: "Yarış boyunca tek hedefim hayatta kalabilmekti"

Marc Marquez, ilk turlarında zorladığı Katalonya GP'sinin bir yerden sonra "hayatta kalma mücadelesine" döndüğünü söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Germán Garcia Casanova
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Yarışa 12. sıra gibi güçlü bir pozisyonda başlayan ve yumuşak arka lastik gibi agresif bir tercihte bulunan Marquez'in amacı, ilk turlarda önündekilerle mücadele edip edemeyeceğini görmekti.

Ancak ilk birkaç turun ardından "sınırları fazlasıyla aştığını" gördü ve bunun olası sonuçlarından kaçınmak için daha temkinli sürdü.

Yarışın ardından konuşan Marquez, tek amacının "hayatta kalmak" olduğunu söylüyor.

Marquez, "Hayatta kalmaya çalıştım, hayatta kalmak için yarıştım."

"Yarışa başlar başlamaz hemen lastik yönetimine önem verdim, motosikletin nasıl hissettirdiğini görmek istiyordum."

"İlk turlarda birçok sürücü beni geçti, ben de kardeşimin [Alex Marquez], [Fabio] Quartararo'nun, [Jack] Miller'ın olduğu grubu birkaç tur takip etmeye karar verdim.

"Ama hemen limitleri aştığımı gördüm, ön lastik çoktan tahrip olmuştu. Bu yüzden yarışı bitirmeye ve garaja dönebilmeye öncelik verdim."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Japon motosikletiyle yarışan altı sürücünün en iyisi olmak için uğraşıp uğraşmadığı da sorulan Marquez, "Benim için bu önemli değil."

"Önemli olan tek şey, yarışı galibin 21 saniye gerisinde bitirmiş olmam. Hedefim bu farkın bir an önce kapanabilmesi." 

"Cumartesi günü fena olmayan bir sprint yarışı ve sıralama seansı geçirdim. Pazar günü ise Quartararo'nun Yamaha ile harika bir yarış çıkarttığını gördük."

"Ancak yarış boyunca çok fazla acı çektik. Tek turda veya 10 turluk bir yarışta durumu biraz olsun kurtarabilirsiniz."

"Ancak uzun yarışlarda hızınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP sürücüleri, Barselona'daki ilk kazanın sorumlusu konusunda kararsız

MotoGP sürücüleri, Barselona'daki ilk kazanın sorumlusu konusunda kararsız

MotoGP
Katalonya GP

MotoGP sürücüleri, Barselona'daki ilk kazanın sorumlusu konusunda kararsız MotoGP sürücüleri, Barselona'daki ilk kazanın sorumlusu konusunda kararsız

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

MotoGP
Katalonya GP

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Bastianini, Katalonya'daki kazası nedeniyle sıradaki 3 yarışa katılamayacak

Bastianini, Katalonya'daki kazası nedeniyle sıradaki 3 yarışa katılamayacak

MotoGP
Katalonya GP

Bastianini, Katalonya'daki kazası nedeniyle sıradaki 3 yarışa katılamayacak Bastianini, Katalonya'daki kazası nedeniyle sıradaki 3 yarışa katılamayacak

Marc Marquez Daha fazlası
Marc Marquez
Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri

Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri

MotoGP

Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi" Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum" Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Son Haberler

Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor

Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor

F1 Formula 1
İtalya GP

Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor

Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"

Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"

F1 Formula 1
Belçika GP

Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız" Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

MGP MotoGP

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş

Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş

F1 Formula 1

Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol