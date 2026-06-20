Marquez: "Yaptığım kazalar fiziksel durumumdan kaynaklı"

Marc Marquez, cuma sabahı gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı tur zamanını kaydettikten sonra 7. virajda ön tarafı kaybederek yere düştü.

Öğleden sonraki antrenman seansının başında ise bir kez daha kaza yapan Marquez, 11. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve ön tarafta hasar oluştu.

Her iki kazanın da sol virajlarda yaşanmasının nedeni sorulduğunda Marquez şöyle konuştu: "Çünkü dinlendiğim yer orası."

"Hata aslında 6. virajdan kaynaklanıyor. Sorun tamamen yön değişiminde başladı, gerçekten zorladığım ilk turdu ve bir şeyler yapmak istedim ama vücudum buna karşılık vermedi. Sonrasında 7. virajı fazla geniş aldım."

"Öğleden sonra ise enerji tasarrufu yapmak için sol virajda biraz rahatlamaya çalışıyordum, böylece sağ virajlarda daha fazla güç kullanabilecektim."

"Ancak bu motosiklette yüksek yoğunlukta sürmeniz gerekiyor. Bakalım sıralamada bunu artırabilecek miyim."

Son operasyonunun ardından geçen ay İtalya Grand Prix’sinde pistlere dönen Marquez, bir sonraki yarış olan Balaton Park’ta galibiyete ulaşmıştı.

Macaristan'daki yarış, İspanyol sürücünün geçen ekim ayında yaşadığı omuz sakatlığından sonra pazar günü koşulan bir yarışta elde ettiği ilk podyum olmuştu. Ancak Márquez, fiziksel olarak hâlâ tam kapasitesine ulaşamadığını belirtti.

"Cuma sabahındaki ilk sürüşüm sezonun en iyi hissiyatıydı. Fakat gün ilerledikçe durum biraz kötüleşmeye başladı."

"Bu nedenle enerji tasarrufu yapmaya çalıştım ve tur zamanlarını kontrol altında tutmaya uğraştım. Ancak bunu yapmak çok zor."

"Burada sağ kol üzerindeki yükün çok daha fazla olduğunu hissediyorum."

İspanyol sürücü, hafta sonu boyunca fiziksel sınırlarını göz önünde bulundurarak içgüdülerini kontrol etmesi gerektiğini de kabul etti.

"Planım sadece bir zaman turu atmak, ardından enerji ve risk tasarrufu yaparak yarını düşünmekti."

"Davide ve Ducati fiziksel durumumu biliyor. Şu anda saldırma zamanı olmadığını bildikleri için beni korumaya çalışıyorlar."

"Ama aynı zamanda vizörümü kapattığımda içgüdülerimi kontrol etmenin çok zor olduğunu da biliyorlar."

"Mugello'da tutkulu olmanın zamanı olduğunu söylemiştim. O zaman bunu yapmak kolaydı, burada ise daha zor çünkü ön gruba daha yakın hissediyorsunuz ve bu da içgüdülerinizi kontrol etmeyi güçleştiriyor. Ama bunu yapmak zorundayım ve bunun üzerinde çalışmam gerekiyor."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images