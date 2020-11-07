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MotoGP / Son dakika

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"

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Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Honda sürücüsü Alex Marquez, Yamaha'nın herkesi “kandırdığını” ve sürücülerin de İspanya GP'de kullandıkları motorun yasal olmadığını bildiğini düşünüyor.

FIM tarafından yapılan soruşturmaya göre Yamaha, bazı motorlarının mührünü gerekli izni almadan açtı ve Temmuz ayındaki İspanya GP'de homologe olmayan valflerle yarıştığı için 50 puan silme cezası aldı.

Ayrıca Yamaha fabrika takımının 20 puanı silinirken, Petronas SRT'nin de 37 puanı silindi.

Ceza, Yamaha'dan Franco Morbidelli, Fabio Quartararo ve Maverick Vinales'ten hiçbirisini etkilemedi. Ancak bazıları sürücülerin ceza almamasını sorguladı.

Honda sürücüsü Alex Marquez, sürücülerin Yamaha'nın herkesi "kandırdığını" bildiğini ve bu yüzden onların da ceza alması gerektiğini söyledi.

Marquez, Yamaha hakkında şunları söyledi: "Sonunda bilinen şey hile yaptıkları ya da kurallara uymadıkları."

"Sürücüler 'bilmiyordum' bahanesini kullanabilir ama fabrika her zaman çok açıktır ve hangi motoru kullandığınızı biliyorsunuz."

“Her şeyi biliyorsunuz, güncelsiniz. Bir sürücü olarak, motoru hazırladıklarında veya depoladıklarında her zaman bunu izliyoruz, her zaman ne kullandığınızı biliyorsunuz.”

Ducati'den Andrea Dovizioso da Yamaha'ya verilen kararı “anlamadığını ve üreticilerin bu kararı kabul etmesi karşısında şaşkın olduğunu belirtti.

"Bunu anlamıyorum. Karara karşı çıkmamayı kabul etmiş gibi görünen üreticilerin stratejisine anlam veremiyorum."

“Tüm detayları bilmiyorum, bu yüzden de konuşmak istemiyorum, ama bana çok garip geliyor.”

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Editör Lewis Duncan

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