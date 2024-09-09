Marquez: "Yağmur yağmasaydı Misano zaferini kazanmam imkansızdı"

Marc Marquez, San Marino Grand Prix'sindeki MotoGP zaferinin yarış ortasındaki yağmur yağışı olmasaydı imkansız olacağını söyledi.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, Aragon'daki zaferinden sonra Misano'da da galip gelerek üst üste iki yarış kazandı.

Marquez, ikinci olan dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın meydan okumasına karşı koyarken, şampiyona lideri Jorge Martin yağmurun artması üzerine kumar oynadı ve yarış ortasında ıslak motosiklet setine geçti.

Ancak beklenen yağmur yağmadı ve Marquez, Ducati sürücüsü Bagnaia'nın önünde avantajını artırarak, şampiyonluk yarışında Martin’in 53 puan gerisine yerleşti.

Gridde dokuzuncu sırada başladığı yarışı 3.1s farkla önde bitiren Marquez şunları söyledi: “Bu tamamen beklenmedik bir durumdu, özellikle de dokuzuncu sırada başladığımız için, bu düşüşler olmadan üst sıralardakilerle mücadele etmek imkansızdı.”

“Yarışın ikinci bölümünün çok güçlü olduğunu biliyorduk ve benim için en önemli şey de buydu.”

Marc Marquez, Gresini Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bir nokta yarışı önde götürmekti ama diğer nokta da dünya şampiyonu ve burada süper hızlı olan Pecco ile arayı açmaktı.”

“Yarışın ikinci bölümünün ilk kısmında çok iyi, çok hızlı bir şekilde sürüp savunma yapabildim. Ve sonra son turlarda atak yaptım.”

Martin yedinci turda pite girerek ikinci sıradayken ıslak motosikletini aldı, ancak Marquez Gresini Desmosedici GP23 motosikletini ıslak zemin için değiştirmeyi hiç düşünmediğini söyledi.

Marquez sözlerine şöyle devam etti: “Elbette bir noktada, eğer bir tur daha böyle yağmur yağarsa, belki de içeri girme zamanı gelmiştir.”

“Ama özellikle kimsenin içeri girmediğini ve sadece bir sürücünün bunu yaptığını gördüğümde dışarıda kalmanız gerekiyor ve ben de bunu yaptım.”

“İyi bir şekilde kontrol ettim ve bir sonraki turda atağa geçtim. Her şeyimi ortaya koydum. Bazı sürücülerin kaza yaptığını gördüm çünkü birinci ve ikinci virajlar çok ıslaktı ama biz iyi idare ettik.”

Bagnaia, Misano'daki ikinciliğiyle Martin'in şampiyonadaki liderliğini yedi puana indirdi.