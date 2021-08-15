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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Marquez: “Vinales, Yamaha’dan özür dileyerek doğru şeyi yaptı”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

6 kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Maverick Vinales’in Avusturya Grand Prix’sinden çekilmesi ardından Yamaha’dan özür dileyerek “doğru şeyi yaptığını” düşünüyor.

Marquez: “Vinales, Yamaha’dan özür dileyerek doğru şeyi yaptı”

Vinales, Steiermark GP’de kasıtlı olarak motosikletinin motorunu patlatmaya çalışmaktan ötürü takımı Yamaha tarafından bu hafta sonu düzenlenen Avusturya GP’den çekildi.

9 kez MotoGP yarış galibi Vinales, bu olaydan sonra cumartesi günü ilk kez Red Bull Ring’de basın karşısına çıktı ve Yamaha’dan özür diledi. Steiermark’ta yaptığı bu hareketin, yarıştaki duruma öfkesinden kaynakladığını söyledi.

Vinales, takımla olan ilişkisi kötüye gitmesi nedeniyle temmuz ayındaki Hollanda Grand Prix’si sonrasında, 2021 sezonunun sonunda Yamaha’dan ayrılacağını açıklamıştı. 

Vinales’in bu sezon Yamaha için bir daha yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil ve takım, bu konuda yapacağı tartışmaların ardından nihai kararını verecek.

Marquez, Vinales’in ağustosun sonunda düzenlenecek olan Britanya GP’de M1’ine dönmesinin “mantıklı” olacağını düşünüyor ve Vinales’e, kariyerinin geleceğini zarar vermemek için sezonu güçlü bir şekilde bitirmesini tavsiye ediyor.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda sürücüsü, “Geçtiğimiz hafta sonu, davranışları Yamaha için iyi gözükmüyordu.”

“Kendisini tehlikeye attı ama [özür dileyerek] doğru şeyi yaptı ve Silverstone’da Yamaha ile piste geri dönmesi mantıklı olacaktır ve böylelikle sezonu bitirir.”

“Onun yerinde olsaydım, yılı en iyi şekilde bitirmeye çalışırdım çünkü daha çok genç ve önünde çok sene var ama böyle şeyler geleceğine zarar verebilir.” dedi.

Vinales’in eski Yamaha takım arkadaşı Valentino Rossi de bu olayın ardından sürücünün ve takımın uzlaşmasını umduğunu ve Vinales’in Silverstone’da yarışmasının “herkes için daha iyi olacağını” söyledi.

Rossi, “Maverick, söylemesi gerekeni söyledi ve aynı zamanda, doğruyu da söylemiş oldu.”

“Öfkeliydi ama hiçbir şekilde motoru patlamak istemedi.”

“Bence affedilmek istediğini gösterdiğinden, Silverstone’da yarışma şansı var ki bu herkes için en iyisi olur.” ifadelerini kullandı.

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow da Vinales’i destekledi ve İspanyol sürücünün, pistte “tehlikeli olmadığını” ve “harika bir sürücü” olduğunu dile getirdi.

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