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MotoGP / İtalya GP Haberler

Marquez: "Vinales sinirlenmekte haklıydı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marc Marquez, İtalya'daki sıralama turlarında Maverick Vinales'e karşı uyguladığı taktiklerinin "adil olmadığını" kabul ediyor ve Yamaha sürücüsünün kızmakta haklı olduğunu düşünüyor.

Marquez: "Vinales sinirlenmekte haklıydı"

Marquez, cumartesi günkü Mugello sıralama turlarında, ilk bölümdeki her iki turunda da Maverick Vinales'i yakından takip etti ve Honda sürücüsü bu durumu sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak adına kullanmayı başarırken, Vinales son bölüme kalamadı ve 13. oldu.

Vinales, Marquez'in hareketine epey sinirlenmişti ve hatta İspanyol sürücüden kurtulabilmek için pite dahi girdi. Ancak ilginç şekilde sıralama turları sonrası Marquez'i suçlamadı ve sadece hızlı olmadığını söyledi.

Yamaha patronu Massimo Meregalli, Marquez'in taktiklerinin adil olmadığını söylemişti ve İspanyol sürücü de hata yaptığını söyleyerek Vinales'ten özür diledi.

Motorsport.com'a konuşan Marquez, ”Evet, basınla konuşmadan önce Maverick'in yanına gittim."

“Her şeyden önce ondan özür diledim çünkü bunun gerçekten adil olmadığını biliyorum ve ona  ‘sinirlenmekten haklısın' dedim."

"Fakat diğer yandan bu sabah o kadar da kötü hissetmesem de öğleden sonra gerçekten çok kötü hissettim."

"Demeye çalıştığım şey fiziksel durumum, motosiklet ve diğer şeylerle alakalı bir sebepten ötürü çok iyi hissetmedim ve dördüncü antrenman seansı bitmeden önce durup, takıma ‘motosikleti hissedemiyorum, hiçbir şey hissetmiyorum, birini takip etmemiz gerekiyor' dedim."

"İlk bölümde, sürücülerin listesine bir baktık ve en hızlısı Vinales'ti. Daha hızlı biri olsa o zaman onu seçerdik."

“Sonra onu takip ettim ve bu bir taktikti çünkü gelişmenin tek yolu buydu."

"Başka bir seviyede ve başka bir pozisyonda olmak istiyorum, böylece geçmişte sık sık olduğu gibi önde olup diğerlerinin beni takip etmesini sağlayabilirim."

"Fakat öyle değilim. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum çünkü geçmişte böyle bir hissi yaşadım, Maverick'in nasıl hissettiğini biliyorum ve bu yüzden özür diledim."

"Fakat sonunda kuralların dahilinde olan bir şey. Sınırda ama kuralların dahilinde."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez tüm hafta sonu sağ omzundaki ağrıyla mücadele etti ve hatta Cuma günü İtalya GP'sinden erken ayrılmanın bir seçenek olduğunu dahi söyledi.

Ancak motosikletteki fiziksel durumunu geliştirmek için yarışı bitirmesi gerektiğini ve bunun kendisi “zihinsel anlamda zor bir süreç” olduğunu söylüyor.

"Temelde bugünkü genel his düne kıyasla daha iyiydi ama öğleden sonra kolumda daha az güç vardı."

"Bu da burada yön değişimini çok etkilen bir şey. Omzum ağrıyordu ama dün belki biraz kolum da ağrıyordu."

“Fakat bugün boynumda da ağrı başladı. Sanki omzum etrafındaki kaslar normalden fazla çalışıyor gibi görünüyor."

“Ardından omuz etrafındaki tüm kaslar giderek daha kötü bir hal alıyor."

"Yarınki yarışta ise açıkçası Maverick ile konuşuyordum ve ona 'beni zaten geçeceksin' diyerek şakalaştım."

"Nerede olduğumu biliyorum ve 14, 10 veya 8. olmak önemli değil, pist üstü pozisyonumun nasıl olacağını bilmiyorum ama yarışı bitirmem, biraz tur tamamlamam ve mesafe kat etmem gerektiğini biliyorum."

"Zihinsel olarak zor bir süreç ama bunu yapmamız gerek."

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İtalya GP ısınma turları: Nakagami, Marquez'in önünde en hızlısı
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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Lewis Duncan

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