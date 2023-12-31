Marquez: "Verstappen'i benim gibi bir katil olduğu için seviyorum"
Her iki sürücünün de Honda ve Red Bull'un gücüyle birçok dünya şampiyonluğuna ulaşmış olmalarının yanı sıra, Max Verstappen ve Marc Marquez'in daha fazla ortak noktası var: zihniyetleri.
MotoGP'de Marc Marquez çok genç bir sürücü olarak başarıları bir araya getirirken, daha da genç olan Max Verstappen Formula 1'de büyük bir ün kazandı.
Marquez Red Bull'un desteğiyle Honda'nın fabrika takımında yarışırken, Verstappen Honda'nın motor desteğiyle Red Bull'da yarışıyor.
Yani bir anlamda kariyerleri paralellik gösteriyor ve her iki isminde de başarıları yadsınamaz. Birbirlerine yabancı olmayan ikili, zaman zaman Red Bull ve/veya Honda'nın ortak etkinliklerinde karşılaşıyorlar.
Marc Marquez'in RacingNews365'e verdiği özel röportajda Max Verstappen ile aynı zihniyete sahip olduğu için Hollandalı ismi sevdiğini söyledi.
Marquez, "Çoğunlukla gerçek bir katil olduğu için Max Verstappen'i çok seviyorum."
Bu sözünü açıklayan Marquez, "Kazanmak, başarılı olmak ya da kahraman olmak için aynı zamanda bir katil olmanız gerekir. Bu ne anlama geliyor? Tek bir kutsal hedef dışında hiçbir şey umurunuzda değil. O da kazanmak."
"Bu hedefe nasıl ulaştığınız ve aslında nasıl kazandığınız gerçekten önemli değil. Onun ilk önceliği kazanmak ve bu açıdan aynı zihniyete sahibiz. Bu nedenle onu gerçekten çok seviyorum," dedi.
Son Haberler
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda" Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti? Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?
Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?
Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi? Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?
Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu
Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar