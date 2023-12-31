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Marquez: "Verstappen'i benim gibi bir katil olduğu için seviyorum"

Her iki sürücünün de Honda ve Red Bull'un gücüyle birçok dünya şampiyonluğuna ulaşmış olmalarının yanı sıra, Max Verstappen ve Marc Marquez'in daha fazla ortak noktası var: zihniyetleri.

Editör Burak Yasul
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Kapak Doktoru F1, Marc Marquez ve Max Verstappen

MotoGP'de Marc Marquez çok genç bir sürücü olarak başarıları bir araya getirirken, daha da genç olan Max Verstappen Formula 1'de büyük bir ün kazandı.

Marquez Red Bull'un desteğiyle Honda'nın fabrika takımında yarışırken, Verstappen Honda'nın motor desteğiyle Red Bull'da yarışıyor.

Yani bir anlamda kariyerleri paralellik gösteriyor ve her iki isminde de başarıları yadsınamaz. Birbirlerine yabancı olmayan ikili, zaman zaman Red Bull ve/veya Honda'nın ortak etkinliklerinde karşılaşıyorlar.

Marc Marquez'in RacingNews365'e verdiği özel röportajda Max Verstappen ile aynı zihniyete sahip olduğu için Hollandalı ismi sevdiğini söyledi.

Marquez, "Çoğunlukla gerçek bir katil olduğu için Max Verstappen'i çok seviyorum."

Bu sözünü açıklayan Marquez, "Kazanmak, başarılı olmak ya da kahraman olmak için aynı zamanda bir katil olmanız gerekir. Bu ne anlama geliyor? Tek bir kutsal hedef dışında hiçbir şey umurunuzda değil. O da kazanmak."

"Bu hedefe nasıl ulaştığınız ve aslında nasıl kazandığınız gerçekten önemli değil. Onun ilk önceliği kazanmak ve bu açıdan aynı zihniyete sahibiz. Bu nedenle onu gerçekten çok seviyorum," dedi.

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