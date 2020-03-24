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MotoGP / Son dakika

Marquez ve Rossi, MotoGP Esports yarışına katılacak!

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Marquez ve Rossi, MotoGP Esports yarışına katılacak!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
24 Mar 2020 18:16

Son şampiyon Marc Marquez ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi, bu hafta sonu yapılacak MotoGP E-Spor yarışına katılacaklarını açıkladılar.

2020 MotoGP sezonu coronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Ayın başında yapılması planlanan Katar yarışı, Tayland yarışı, Amerika ve Arjantin yarışları da ertelendiler. 

Beklentilere göre Mayıs'ta yapılacak Jerez, Le Mans ve Mugello yarışları da ilerideki bir tarihe ertelenecek. 

MotoGP'nin takvimi Formula 1, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Superbike Şampiyonası gibi COVID-19 salgını nedeniyle senenin ilk yarışlarını yapamadı. 

Oluşan MotoGP özlemini kapamak amacıyla MotoGP organizatörü Dorna Sports, gerçek dünya yarışçılarının yer alacağı bir e-spor serisi kurdu. Bu seri, MotoGP'nin resmî lisanslı oyunu olan MotoGP 19'da yapılacak. 

Honda sürücüsü Marquez ile beraber Yamaha ikilisi Rossi ve Maverick Vinales, Petronas SRT'den Fabio Quartararo ve Suzuki'den Alex Rins, İtalya Grand Prix'i pisti olan Mugello'da yarışacaklar. 

Formatta 5 dakikalık sıralama seansı yapılarak gridin sıralaması belirlenecek ve yarış 6 tur üzerinden koşulacak - aynı tamamen elektrikli motorsikletler ile yapılan Motor serisinin sprint yarışları gibi. 

Organizasyon Pazar günü Türkiye saati ile 5'te yapılacak ve motogp.com'dan canlı yayınlanacak.

Bu serinin devamlı bir seri mi yoksa tek seferlik bir yarış mı olacağı bilinmiyor ve Dorna'nın yarışta yarışacaklar arasında E-spor serisinden insanları çağırıp çağırmayacağı da bilinmemekte. 

Bu e-spor serisi, resmî gerçek dünya yarışları yerine yapılacak olan üçüncü seri olacak. NASCAR ve F1'in gerçek dünyadaki yeteneklerinin yarışması ile beraber MotoGP'de bu işe katılacak. Bu yarışlara ise Motorsport Games'in ve Veloce'nin beraber sunduğu #NotTheBahGP de dahil.

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Seri MotoGP , eSports
Editör Lewis Duncan

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