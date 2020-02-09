Marquez ve Dovizioso, Sepang testlerinde yaptıkları kazaları anlattılar

Son şampiyon Marquez, geçen sene yapılan Malezya Grand Prix'inde geçirdiği sakatlık üzerine yakın zamanda bir operasyon geçirdiği için motosikletini fiziksel kapasitesinin altında sürüyor. Bununla beraber İspanyol pilot cuma gününün sonunda omzunun beklediğinden daha kötü hissettirdiğini söyledi.

Cuma günü 37 tur tamamlayan Marquez, cumartesi günü 47 turu geride bıraktı ve ilk 10'un içinde yer aldı, liderden ise 0.417 saniye geride kaldı.

Seansın sonuna doğru 3.virajda Honda'sının kontrolünü kaybeden Marquez -kaza anında yavaş gittiğini belirtse de- günü kapatmak zorunda kaldı.

Günü hakkında konuşan Marquez şunları söyledi: "Omzum daha iyi hissettiriyor. Güne iyi bir enerjiyle başladım ve motosikleti kullanabiliyorum, ancak hissiyatımla beraber tempoyu artırmaya başladığımda, iki tur sonrasında enerjim düşüyor. Çok normal."

"Ancak en önemlisi, dünden kötü olmaması. Bugün hedefimize ulaştık. Hedef dün 30, 35 tur; bugün ise 45 turdu. Bugün 47 tur atmayı başarsak da pitlere dönerken günümün bittiğinin farkındaydım."

"Bilmiyorum neden oldu, belki de çok yorgundum... Tabii ki de viraja baktığınızda 'hızlı bir viraj' diyeceksiniz ama yavaş gidiyordum. Bu yüzden büyük bir kaza değildi."

"Duruma %200 konsantre olmalıyım çünkü bu fiziksel kondisyonda her şeyden kaçınmak için daha çok konsantre olmalısınız."

Dovizioso ise cumartesi günü kaza yapan bir diğer isimdi. İtalyan sürücünün 6.virajda kontrolünü kaybetmesiyle beraber kısa süreliğine kırmızı bayrak çıktı.

Dovizioso piste tekrardan çıkmayı başarsa da çakıl havuzuna girdikten sonra nefes alamadığını ve daha önceden olan bir boyun sorununun nüksettiğini söyledi.

Dovizioso açıklamasına şu şekilde devam etti:

"O anda %100'ümle sürmüyordum, 6.virajda maksimum açıda gazı biraz açtım ve motosikletin önünü kaybettim. Küçük ve kolay yapılacak bir kaza."

"Ancak ne yazık ki çakıl havuzuna girdim ve kazanın etkisi iyi değildi. Bu yüzden nefes alamadım. Problem hep boynumda. Yukarıdan vurdum ve şimdi esnetemiyorum."

"Umarım bu akşam daha kötü olmaz çünkü bu benim özelliklerimden biri."%100'ümü vermiyordum, biraz farklı ayarlara sahip olup tamamını ortaya koyuyordum. Benim için ön tarafı bu şekilde kaybetmek biraz garipti."

"Ayarlardan dolayı mı oldu veya ben mi çok kötü bir şey yaptım bilmiyorum. Gazı erken açıp açmadığımı veya 1-2 derece fazla açıyla yere yatıp yatmadığımı görmemiz için verilere bakmamız lazım."