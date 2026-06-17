Marquez ve Aldeguer, 850 cc motosikletini ilk deneyen isimler arasında olacak

Brno’daki test, mevcut MotoGP sürücülerinin gelecek sezonun motosikletlerini ilk kez kullanacağı organizasyon olacak. Yeni kurallar kapsamında motor hacmi 1000 cc’den 850 cc’ye düşürülürken, sürüş yüksekliği sistemleri kaldırılacak, aerodinamik paketler sadeleştirilecek ve lastik tedarikçisi olarak Pirelli’ye geçilecek.

Prototip motosiklet ve lastik sayısının sınırlı olması nedeniyle her üreticinin testte yalnızca iki sürücüye yer vermesi bekleniyor. Ancak birçok fabrikanın 2027 sezonu öncesinde sürücü kadrosunda değişikliğe gidecek olması, test sürücülerinin belirlenmesini zorlaştırıyor.

İtalyan basınından GPone’un haberine göre Ducati, 2027’de de Desmosedici kullanmaya devam edecek iki ismi seçti. Fabrika takımının yıldızı Marc Marquez ile Gresini pilotu Fermin Aldeguer’in Brno testinde görev alması bekleniyor.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bu karar, gelecek sezon markada kalacak sürücülerden veri toplanmasını sağlayacak ve Ducati’nin yeni motosikletinin gelişim sürecine doğrudan katkı verecek.

Honda cephesinde ise durum daha karmaşık. LCR Honda çaylağı Diogo Moreira, 2027 için kesinleşmiş tek aktif Honda sürücüsü olmasına rağmen HRC’nin test için fabrika takımı sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini’yi tercih edebileceği belirtiliyor.

LCR takım patronu Lucio Cecchinello, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Şu an Honda’dan kesin bir karar almış değiliz. Diogo’yu test için hazır tuttuk ancak son aldığımız bilgilere göre şu anda HRC’nin önceliği değil.”

Joan Mir, Honda HRC Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Honda test sürücüsü Takaaki Nakagami’nin de görev alabilecek isimler arasında yer alıyor.

Cecchinello, sezon sonunda takımdan ayrılacak sürücülerle test yapılmasının mantıksız görünse de üreticilere önemli veriler sağlayabileceğini düşünüyor.

“Bu durum neredeyse tüm takımları ilgilendiriyor. Örneğin Quartararo’nun Yamaha’yı test etmesini dışlamıyorum çünkü üreticinin toplayacağı veriler çok önemli olabilir.”

Aprilia ise yabancı basına yaptığı açıklamada, pazartesi günkü testte yalnızca şampiyona lideri Marco Bezzecchi’nin yer alacağını doğruladı.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bu durumda sezon sonunda Yamaha’ya geçmesi beklenen Jorge Martin, yeni nesil RS-GP motosikletini kullanma fırsatı bulamayacak.

Brno’daki test özel olarak gerçekleştirilecek ve organizasyonda medya yer almayacak. Ayrıca resmi tur zamanları da paylaşılmayacak.

MotoGP sürücülerinin katılacağı bir sonraki 850 cc testi ise eylül ayında Avusturya Grand Prix’sinin ardından düzenlenecek.