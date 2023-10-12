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MotoGP Haberler

Marquez sezon sonu testinde Ducati ile sürüş yapabilecek

Marc Marquez, önümüzdeki ay Valencia'da yapılacak sezon sonu testinde Ducati motosikletini denemek için onay aldı.

Germán Garcia Casanova
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Altı kez MotoGP şampiyonu Marquez, sezonun son yarışından iki sonra 28 Kasım'da Circuit Ricardo Tormo'da gerçekleştirilecek testte GP22 motosikletini kullanacak.

Marquez ve Honda'nın karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini bir yıl erken feshetmelerinin ardından İspanyol sürücü, uydu Gresini takımına geçiş yapacak

Marquez'in ayrılması Honda için büyük bir darbe olsa da, Japon üretici artık gelecek planları üzerinde çalışıyor.

Honda, Marquez'in son on yıldaki başarısında oynadığı rolü kabul ediyor ve her iki taraf da ayrılıklarını mümkün olduğunca dostane bir hale getirmeye çalışıyor.

Honda'nın Marquez'den taleplerinden biri de sezon sonuna kadar yeni takımı ya da motosikleti hakkında konuşmamasıydı. Halihazırda Marquez'in 2024'te Gresini'ye geçeceği kesinleşmiş olsa da bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Japon üretici, altı kez şampiyon olan Marquez'in 2024'te üretici değiştirmeden önce Ducati Desmosedici'yi deneme şansı elde etmesinin önünde durmadı.

Bu da Marquez'in sezon sonunda yapılacak teste katılacağı anlamına geliyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Lorenzo'ya göre tarihin en iyisi Marquez: "O, farklı bir seviyede"

Resmi: Marc Marquez, 2024'te Gresini Ducati ile yarışacak!

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