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MotoGP / Katar GP Haberler

Marquez, Ukrayna'ya gösterilen desteğin "yeterli olmadığını" düşünüyor

MotoGP şampiyonu Marc Marquez, serinin ve dünyanın Ukrayna halkına destek olabileceğini ancak bunun, somut bir değişim için "yeterli olmayacağını" söyledi.

Marquez, Ukrayna'ya gösterilen desteğin "yeterli olmadığını" düşünüyor
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Ukrayna, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgali altında ve batı uluslar bu savaşı kınayarak bazı kararlar aldılar.

Dünya liderleri Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor, çok sayıda ülke Rus işgalcileri kovmaları için Ukrayna'ya destek teklif ediyor ve tüm dünyadaki spor kuruluşları da bu kapsamda yaptırımlarda bulunuyor.

Motor sporlarında ise Formula 1, Rusya Grand Prix'si organizatörleri ile olan anlaşmasını sonlandırdı ve Motorsport UK çarşamba günü yaptığı açıklamada Rus katılımcıları yasakladığını duyurdu.

Haas Formula 1 takımı, Rus isim sponsorları Uralkali ve Rus sürücüsü Mazepin ile olan anlaşmasını sona erdirdi. FIA, Rus ve Belarus lisanslı sürücülerin, uluslarının bayrakları altında yarışmalarına yasak getirdi.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, Ukrayna'yı destekleyen bir mesaj paylaştı ve savaşın nasıl olduğunu "anlamanın zor olduğunu" söyledi.

Marquez, Ukrayna'daki savaşa MotoGP'nin tepkisinin nasıl olduğu hakkında, "Elbete bunu anlamak benim için bile zor."

"2022 yılında bu noktaya nasıl varılabileceğini bilmiyorum. Bütün MotoGP'de ve sürücülerde gördüğünüz üzere savaşa karşıyız."

"Buraya nasıl gelindiğini ve bu savaşı nasıl durduramadığımızı anlamıyorum."

"Birçok şeyi anlamıyorum."

"Tek söyleyebileceğimiz şey, savaş yüzünden acı çeken bütün insanlara, bütün ailelere ve çocuklara desteğimizi vermeye çalışmak."

"Ancak bu yeterli değil. Bunu durduracak çok daha önemli insanlar var."

"Söyleyebileceğim tek şey, desteğimi vermek. Sadece bu." dedi.

 

MotoGP'de, Katar GP öncesinde perşembe günü bir araya gelindi ve sezon başlangıcı fotoğrafı çekildi.

Bütün grid, "barış için birleştik" yazan bir pankartın önünde yer aldı ve Ukrayna halkını destekledi.

FIM yakın zamanda, Ukrayna ve Rusya'daki bütün dünya şampiyonalarının savaş nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

Rusya'daki Igora Drive, geçtiğimiz yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle herhangi bir yarışın iptal olması durumunda MotoGP için bir yedek pistti.

Ancak mevcut kriz içerisinde pistin yedek olarak kalması olası değil.

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