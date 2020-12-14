Marquez üçüncü ameliyatın ardından taburcu edildi

Honda sürücüsü, Temmuz ayında Jerez'de yapılan yarışın son kısmında büyük bir kaza yaptı ve sağ kolundaki humerus kemiğini kırdı. Bundan ötürü ameliyata alındı.

Sadece birkaç gün sonra Endülüs GP'de dönmeye çalışıp koluna çok fazla baskı uygulayan Marquez, evinde sürgülü bir kapıyı açmaya çalışırken koluna yerleştirilen plakayı kırdı.

İkinci bir ameliyat geçiren Marquez, iyileşmesi beklenenden daha yavaş olduğu için sezonun geri kalanında mücadele edemedi.

Bundan ötürü üçüncü kez ameliyat oldu ve o günden bu yana hastanedeydi. Honda, son ameliyatın ardından Marquez için henüz bir iyileşme süresi vermedi, ancak en az altı ay daha yarışması beklenmiyor.

Pazar günü öğleden sonra açıklama yayınlayan Honda, Marquez'in ameliyattan bu yana iyi bir ilerleme kaydettiğini ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi: “Marc Marquez’in 3 Aralık'ta gerçekleştirilen ameliyattan sonra kaydettiği ilerleme ve antibiyotik tedavisi, doktorlar tarafından tatmin edici görüldü."

"Bugün, iyileşme sürecine evde devam etmesi için Ruber Internacional Hastanesi'nden taburcu edildi ve burada özel bir antibiyotik tedavisine devam edecek."

2021 MotoGP sezonunun 28 Mart'ta Katar'da başlaması planlanıyor ve Marquez'in yeni sezonun başlangıcını kaçırması oldukça muhtemel.

Geçen sezon Marquez'in yerini, HRC test sürücüsü Stefan Bradl almıştı ve Honda patronu Alberto Puig, 2011 Moto2 dünya şampiyonunun 2020'de iki ayrı görevde harika bir iş yaptığını belirtmişti.

Bununla birlikte Marquez'in altı ay boyunca yarışmayacağı kesinleşirse, bu eski Honda sürücüsü Andrea Dovizioso'nun sürpriz şekilde Honda ile MotoGP'ye dönüşüne kapı açabilir.

15 kez MotoGP yarış galibi, Ducati'yi bıraktıktan sonra başka bir üreticide test sürücüsü olmak yerine bir yıl ara vermeyi seçmişti.