Marquez: "Üç Honda'dan birini çoktan ıskartaya çıkardık"

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Sepang testi 2023 motosikletinin gelişimi için kararlar almak ve gelişim yönünü belirlemek için çok önemli bir zaman.

Testin ikinci gününde Honda sürücüsü Marc Marquez, sadece 36 tur attı ve günü 13. sırada tamamladı fakat temel olarak gelişim çalışmalarına odaklandı.

Sekiz kez dünya şampiyonu, Honda'nın bu testlere getirdiği üç motosikletten birisini çoktan elediğini söyledi. Marquez şimdi, takımın getirdiği diğer iki motosiklete odaklanacak ve yılın kalanında hangisini kullanacaklarını seçecek.

Marquez, "Bugün kuru zeminde sadece 25 tur attık fakat bu, tüm yeni motosikletleri denemek için yeterliydi. Bunlardan birini elden çıkardık."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

"Hangi motosikleti seçeceğimize, Portimao'daki sezon öncesi testlerinin son gününde karar vereceğiz. Karşılaştırma yapmak için çok fazla zaman harcıyoruz."

"Hâlâ en hızlı olmaktan uzak olduğumuz aşikâr."

"Ben motosikletlerle ilgili kendi yorumlarımı yapacağım ve Honda ne yapacağına karar verecek."

"Şu anda ilk beşle mücadele edecek durumda değiliz fakat Honda'ya güveniyorum ve umarım burada ileriye gidebilir, Portekiz'de bir başka adım daha atabiliriz."

"Sezon öncesi testlerinin henüz ikinci günündeyiz." dedi.

Suzuki'den takıma katılan yeni teknik direktör Ken Kawauchi sorulduğunda Marquez, "Yeni fikirleri var, bize Suzuki'den geldi."

"Kawauchi ile çalışma yöntemimiz biraz değişti, geçen yıl test ettiğimiz şeyleri tekrar denedik fakat bunu bilerek istedi çünkü neler olduğunu kendi gözleriyle görmek istiyor."

"Şu anda motosikletin ön tarafında sıkıntı yaşıyorum, hızlanmanın ilk aşamasında, gaza ilk dokunuşta zorlanıyorum."

"Ducati'nin en iyi yaptığı şey burası. Motor güçlü, yeterli beygir gücümüz var fakat bu gücü daha verimli kullanmamız gerekiyor." dedi.