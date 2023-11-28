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Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

Marc Marquez, Honda MotoGP sürücüsü olarak Valensiya Grand Prix'sindeki son hafta sonuna 'şampiyonluk için savaşıyor gibi' yaklaştığını söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez, Japon markasıyla geçirdiği 11 yılın ve premier sınıfta kazandığı altı şampiyonluğun ardından Honda ile Valensiya'daki son yarışına katıldı.

Gelecek yıl Gresini Ducati'ye geçecek olan Marquez, sprint yarışını podyumda bitirmeyi başardı ve ana yarışta da bunu yapabilecek hıza sahip olduğunu hissetti.

Ancak Marquez, 6. turda Pramac'tan Jorge Martin tarafından yarış dışı bırakıldı.

"Salı günü [testte] daha iyi olmak ve daha iyi bir şekilde başlamak isterdim; ancak başıma, boynuma ve ayak bileğime büyük bir darbe aldım."

"Ama kırılan bir şey yok ve en önemli şey bu."

"Neyse ki bu sefer bizim hatamız değildi. Yarışı iyi bir şekilde bitiremesek de tüm hafta sonuna şampiyonluk için savaşıyormuşum gibi yaklaşmıştım."

"Tüm turlarda, tüm yarışlarda ve tüm antrenmanlarda tamamen konsantreydim."

"Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama yarışta podyum mümkündü çünkü hızlıydım, kendimi güçlü hissediyordum ve lastikleri idare ediyordum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team crash

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı kazası

Marquez, Martin'in çarpıştıkları 4. virajdaki atak girişiminde 'biraz fazla iyimser' olduğunu, ancak onun tamamen anladığını sözlerine ekledi.

Marquez, "Jorge, geçiş konusunda biraz fazla iyimserdi ama onu gerçekten anlıyorum." 

"Sadece öndeki kırmızıya [Francesco Bagnaia] uzaktan baktığını ve bu şekilde atak yaptığını hayal edebiliyorum."

"Benimle konuştu ve özür diledi. Bu kaza, hafta sonun ile ilgili güzel duygularımı değiştirmeyecek."

"Bu gerçekten güzel bir 'Sonra görüşürüz' yarışıydı - 'Hoşça kal' demek istemiyorum. Gerçekten çok duygusal bir gündü." dedi.

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