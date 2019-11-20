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MotoGP / Valencia Kasım testleri / Son dakika

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

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Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Kas 2019 08:24

Marc Marquez, Valencia testinin ilk gününde 2020 MotoGP Honda motosikletiyle yaptığı kazanın tuhaf olduğunu ancak herhangi bir mekanik problem olmadığını düşünüyor.

Marquez, dün öğleden sonra pise çıkış turundayken 13. virajda kaza yaptı.

Şampiyon sürücü kazadan sorunsuz bir şekilde ayrılsa da motosikleti için aynı şey söz konusu değildi. Kırmızı bayraklarla duran seansın ardından Marquez, çalışmalara 2019 motosikletiyle devam etmek zorunda kaldı.

Marquez, "Motosiklet telef oldu. Kazanın ardından bazı parçaların çakıl havuzda olduğunu gördüm. Onları toplayıp yakıt tankının yanına koydum. Çok tuhaf bir kazaydı. Çok yavaş bir şekilde pitten çıkış turundaydım ancak vites yükseltmeye çalışırken motosikletten uçtum."

"Prototip motosiklet nedeniyle mi bu oldu, bilmiyorum. Anlamamız gereken bazı şeyler var. Bana göre mekanik bir sorun değildi. Bazen yeni şeyler öğrenmeye çalıştığınızda, bu tür tepkiler beklemezsiniz. Tuhaf bir kazaydı."

"Şanslıyız ki diğer tarafta büyük bir sorun yoktu ve yarın için planı değiştirmeyeceğiz. Testleri aynı şekilde sürdürmemiz önemli." dedi.

Marquez'in kazası, çaylak kardeşi ve 2020 takım arkadaşı Alex'in 10. virajda düşmesinden birkaç saat sonra geldi.

Alex de "çaylak hatası" ile motosikletini dağıttı ancak Honda ve LCR takımı, onun seansa tekrar dönebilmesi için birlikte çalıştılar.

Alex, "Tabii ki başlangıç için en iyi gün değildi. Sonuç olarak bu bir çaylak hatasıydı ve bu tür şeyler olabilir. Alberto, 'Kaza yaparsan endişe etme, bunun için buradayız. Önemli olan senin öğrenmen, motosikletin sınırlarını bulman ve sürücü olarak gelişmeye devam etmen' demişti."

"Moto2'ye kıyasla öğrenmem gereken çok fazla şey var. Testlerin ilk gününden Katar'daki ilk yarışa kadar her şeyi öğrenmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Marc ise kardeşinin soğuk şartlarda güne çok erken başladığını ve motosikletinin tepkisini bilmediği için kaza yaptığını düşünüyor.

"Onu gördüğümde, güne çok erken başladığını düşündüm. Pistte belki de üç ya da dört sürücü vardı ve 'Michelin lastiklerini ve MotoGP motosikletininin soğukta nasıl olduğunu bilmiyor' dedim."

"Michelin gerçekten iyi çalışıyor çünkü gerçekten yumuşak lastikler getiriyorlar. Ama hava çok soğuk olduğunda çok farklı oluyor ve sabah inanılmaz soğuktu. Onun için şanssızlıktı çünkü ilk kez kaza yaptığınızda hemen güveninizi kaybedebilirsiniz."

"Herkes MotoGP'nin zor olduğunu biliyor ve sadece adım adım ilerlemesi gerekiyor."

Alex şu anda LCR motosikletiyle sürüş yapsa da, önümüzdeki haftaki Jerez restinde Repsol renkleriyle sürüş yapacak.

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia Kasım testleri
Pilotlar Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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