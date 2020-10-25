Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"

Honda çaylağı 2. Aragon yarışında yine doğrudan Q2’ye girerek geçen hafta aldığı sonucun üstüne 1 sıra koyarak 10.luğa oturdu ve pole pozisyonundaki Takaaki Nakagami’nin ise 0.721 saniye gerisinde kaldı.

Marquez, sıralama turu süresini geçen haftanın yarışına göre yaklaşık yarım saniye geliştirdi ve güçlü bir FP4 sonrasında yarış hızına güvendiğini belirtti.

Fakat turundan daha çok şey beklediğini de söyleyen sürücü, yarışta ilk beşin gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com tarafından sıralama turlarından daha çok şey bekleyip beklemediği sorulduğunda Marquez, “Basamak orada. Geçen hafta sonu 1:48.1’lerdeydik bugünse sabahleyin 1:47.6 – 1:47.5’lerdeydik.”

“Tabii ki biraz daha bekliyordum, ilk 3 çizgide olacağımı düşünüyordum. 0.05 saniyeyle yapamadık, ama yine de iyi bir hızımız var, yarış için iyi bir şansımız da.”

“Yine geriden, 10. sıradan başlamanın podyuma çıkmamı zorlaştırdığı doğru çünkü herkes bu hafta sonu bir basamak gelişmiş ve daha hızlılar.”

“Dolayısıyla herkes için zor olacak, ama benim iyi bir hızım var, özellikle kullanılmış lastiklerle. Yarışta iyi bir kalkış gerçekleştirerek geriden yükselmeyi deneyeceğim çünkü iyi bir hızımız var.”

“Gerçekçi olursak ilk 5’e girebiliriz ama oradan sonra yükselmemiz için rakiplerimizin problem yaşaması vs. gerekir.”

“Yani yarıştaki hedefimiz ilk 6, ilk 5’e girip iyi bir yarış çıkarmak olacak.” dedi.

Crutchlow: “LCR Honda’da pek iyi hissetmiyorum”

LCR takımından Cal Crutchlow 7. sırayı alarak Marquez’in 3 sıra önüne geçmiş oldu ama en iyi turunda neredeyse 3 defa kaza yapacağını ve dolayısıyla 0.3 saniye gibi bir süre kaybettiğini düşündüğünü söyledi.

Britanyalı sürücü aynı zamanda RC123V’nin üstünde “pek iyi hissetmediğini” ve şu anda “yeterince hızlı olmadığını” belirtti.

Motorsport.com’un bir sorusunda cevaben Crutchlow, “Ortalama bir gündü, fena değildi. Yarışta çalışmamız gerekecek çünkü pek iyi hissetmiyorum, şu anda yeterince hızlı olduğumu da düşünmüyorum.”

“Sıralama turlarında tek bir turda neredeyse 3 kez kaza yapıyordum. Yani, iyi bir turdu ama yaptığımdan 0.3 belki 0.4 saniye daha iyi olabilirdi, yine de pole pozisyonunu almak için yeterli olmazdı.” dedi.