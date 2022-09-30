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MotoGP / Japonya GP Haberler

Marquez, Tayland'daki antrenmanlarda birçok canını kullanmış

Marc Marquez, sağ kolundaki iyileşmeyi hissetmeye başladığını, Tayland'daki antrenmanlarda zorlarken birçok canını verdiğini hissettiğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Abdullah Çelik
Marquez, Tayland'daki antrenmanlarda birçok canını kullanmış
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Honda sürücüsü, sağ kolunda geçirdiği dördüncü büyük operasyonun ardından dönüşünde 3. yarış hafta sonuna çıktı. 6 kez MotoGP şampiyonu olan sürücünün fiziksel şartlarının sürekli iyileştiği gözleniyor.

Bir önceki yarış Japonya'da yağmur altında pole pozisyonunu kazanan ve kuru zeminde gerçekleşen yarışı dördüncü sırada tamamlayan Marquez, Buriram'daki ilk antrenmanda zirvede yer alırken 2. antrenmanın ardından en hızlı 5. zamana sahipti.

Marquez, birinci antrenmandan itibaren kolunu daha iyi hissettiğini ve sürüş stilinin normale dönmeye başladığını söyledi.

Marquez, "Evet, bugün takımıma 'Birçok canımı kullandım. 18 - 19 can kullanmış olabilirim' dedim."

"Antrenmanlardaki tüm turlar boyunca zorladım. Son iki senedir esas sorun, bunu yapamıyor olmamdı çünkü tüm turlarda zorlarsam, Pazar gününe iyi bir şekilde ulaşamıyordum."

"Şimdi de belki Pazar gününe kas eksikliği nedeniyle en iyi performansla çıkamayacağım. Ancak bu acıdan dolayı olmayacak. Bu açıdan bugün saldırdım."

"İlk turdan itibaren saldırdım, ikinci turda kaza yaptım ancak o, aptalca bir hata nedeniyle oldu."

"Ancak yeniden piste çıktım, saldırdım ve birinci antrenmanda sınırları bulmak için kendi yolumla saldırdım, birçok hata yaptım ve sonra her şeyi doğru yoluna koydum."

"Ardından ikinci antrenman seansında daha istikrarlı oldum. Geçmişte sahip olduğum sürüş stilim vardı. Yine de tam olarak geçmişteki gibi değildi ancak giderek daha iyiye gidiyor." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, yarış için vücudunu koruyabilmesi adına Cumartesi gününün Japonya'daki gibi yağmurlu geçmesini umduğunu ancak yine de her şekilde Motegi'ye göre daha iyi durumda olduğunu hissettiğini söyledi.

Marquez, "Umarım, sonuçlar için olmasa da enerjimi saklayabilmem için sıralamalar yağmurlu geçer çünkü bugün çok fazla zorladığım için şimdiden yorgun hissettim."

"Bugün çok mutluyum çünkü Motegi'de Aragon'dan daha iyi hissetmiştim, bugün ise Motegi'den daha iyi hissediyorum."

"Bu durum mutlu olmamı sağlıyor. Bu, zamanla daha da iyi olacağım manasına geliyor ve hedefim bu." dedi.

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