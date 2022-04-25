Marquez: "Tatlı anlarımdan birinde değilim, motosikletin yardımına ihtiyacım var"

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Altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez, Pazar günü Portimao'da gerçekleştirilen yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak olmasına rağmen galibiyetin en büyük adaylarından birisi olarak görülüyordu.

Fakat yarış onun için istediği gibi gitmedi. Marquez, son turlarda Pol Espargaro ve Alex Marquez ile mücadelesinin ardından, yarış galibi Fabio Quartararo'nun 16 saniye gerisinde altıncı olabildi.

Marquez kendinden beklenenlerin farkında olduğunu fakat herhangi bir yanılgıya kapılmamak istediğini ve halen 2022 Honda'yı anlama sürecinin devam ettiğini söylüyor.

"Herkesin daha fazlasını beklediğini biliyorum, ancak dün durumumu belirtmiştim, çünkü insanlar 'hayır, kendini tamamen adamak istemiyor' diyor"

"Zafer için savaşmaya hazır değildik, bu yüzden piste çıktığımda ısınmaya çalışıyordum."

"Turdan tura hissiyatım iyileşmiyordu, biz de yarış için motosiklette bana yardımcı olan küçük bir değişiklik yaptık. Ama yeterli değildi ve ilk turlardan itibaren epey rahatsızdım."

"İyi bir start alsam bile yeterince hızlı değildik."

"O andan itibaren elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, kendi yarışıma odaklandım ve iyi bir tempo yakaladım."

"Ama liderin 16 saniye gerisinde bitirdik. İlk turlarda üç dört saniye geri alabilirdik."

"Bitirmek istediğimiz pozisyon bu değil, ama sonuç böyleydi. Daha yukarıda bitirecek hızımız yoktu."

"Sorun sadece ben ya da motosiklet değilim, ortadaki her şey bir sonuçtan ibaret. Tatlı anlarınız oluyor, o zaman her şey yolunda gidiyor."

"Ama belli ki tatlı anlarımdan birinde değilim ve motosikletin yardımına ihtiyacım var."

"Bu şekilde bile motosikletten maksimumu almaya çalıştığım ve bu şekilde bile diğer Honda'lara karşı savaştığım doğru."

"Hedefim yarışı en yukarıda bitiren Honda olmak değil. Hedefim en üst sıralar için savaşmak, fakat şu anda işler pek de yolunda değil. Ayrıca, motosikleti pek fazla test edemediğimiz özel bir hafta sonuydu, ama durum herkes için aynıydı. Dolayısıyla bu bir mazeret değil.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şu anda şampiyonayı zirveden 38 puan uzakta 11. sırada götürmekte olan Marquez, 2022 Honda'ya alışmaktan ne kadar uzakta olduğunu bilmiyor.

Autosport'un sorduğu, motosikleti anlamak konusunda hangi aşamada olduğu sorusuna yanıt veren Marquez, "Bilmiyorum."

"Yine de çalışıyorum ve daha iyi ve daha iyi olmaya çalışmak için hem evde hem de pistte zorlamaya devam ediyorum."

"Tabii ki dışarıdan da anlayabilirsiniz ama geçen yıllara göre tamamen farklı bir sürüş stili kullanıyorum. Şu anda bu motosikleti sürmenin en iyi yolu bu." dedi.