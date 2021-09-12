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Önceki / MotoGP Aragon: Isınma turlarında en hızlısı Bagnaia
MotoGP / Aragon GP Haberler

Marquez: "Şu anki kazaların çoğunu, eski halimle kurtarırdım"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puidgemont
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Repsol Honda MotoGP sürücüsü Marc Marquez, mevcut haliyle bu sene yaşadığı düşüşleri kurtarma şansının olmadığını ancak eski haliyle çoğunu kurtarabileceğini söyledi.

Marquez: "Şu anki kazaların çoğunu, eski halimle kurtarırdım"

6 kez MotoGP şampiyonu olan Marquez, 2021'de gerçekleştirilen 13 yarışta, ilk iki yarışı kaçırmasına rağmen en çok kaza yapan isim oldu.

Bu hafta sonu Aragon'da iki kez daha düşen Marquez, toplam 18 kaza ile bu alanda lider durumda.

Marquez, geçen sene geçirdiği kariyerini tehdit eden kaza olmasaydı, yani vücut olarak zinde olsaydı yaptığı kazaların en azından yarısını kurtarabileceğini söyledi.

Geçen seneyi kenarda geçirmek zorunda kalan Marquez, bu sene Portekiz yarışı ile mücadeleye döndü ancak sağ omzu hâlâ tam olarak iyileşmiş değil. Marquez bu yüzden son senelerde kurtarmasıyla ünlü olduğu önden kaymalı kazaları kurtarabilecek güce sahip değil.

Marquez, "Daha önce hiç yaşamadığım ve kimsenin yaşamasını istemediğim ekstrem bir durum yaşıyorum."

"Çok fazla düştüğüm doğru ancak iki sene önce olsaydı, onların yarısını kurtarabilirdim. Ancak şu an için bu tür kazaları kurtarabilme şansım yok."

"3. antrenmanda bir kaza yaptım ve normalde o kazayı çok rahat bir şekilde kurtarabilirdim."

"Kolay olan şey hızı azaltmak, daha yavaş gitmek olur ancak bu benim stilim değil."

"Kaza yapamayacaksam, piste çıkmam. Bunu bir bilime bağladığımı söyleyebiliriz." dedi.

Aragon pistinin saat yönünün tersine olması ve vücudun sağ tarafına daha fazla baskı uygulaması nedeniyle birçok isim Marquez'in bu hafta sonu daha az zorlanmasını bekliyordu.

Bu pistin yapısı, Marquez'in dönüşünden sonra sansasyonel bir zafer aldığı Sachsenring pistine benziyor. Marquez sıralamalarda zorlayamadı ancak yarışta öne daha yakın olacağını düşünüyor.

Marquez, "Burada Sachsenring'deki gibi tüm turlarda maksimum zorlayamıyorum. Ancak lider grupla aynı seviyede sürebilirim." dedi.

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MotoGP Aragon: Isınma turlarında en hızlısı Bagnaia

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MotoGP Aragon: Isınma turlarında en hızlısı Bagnaia
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