Marquez şu anda galibiyet hedeflerse 'büyük bir hayal kırıklığı' yaşayabilir

Marquez'in 11 yıl ve altı dünya şampiyonluğunun ardından Honda'dan 2024 yılında Gresini Ducati takımına geçişi, yeni sezon yaklaşırken sınırsız bir ilgi yaratıyor.

Birçok kişi Marquez'in yakın zamanda Ducati ile kazanacağını düşünse de Marquez bu beklentileri yükseltmek istemiyor.

Katar testinin ilk gününün ardından 2021'den bu yana ilk yarış galibiyeti için mücadele etme olasılığı tekrar sorulan Marquez, kendisine yöneltilen beklentiyi anladığını söylüyor.

Sakatlıklarla ve Honda'nın Avrupalı rakiplerinin gerisinde kalmaya başlamasıyla hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla geçen zor bir dört yılın ardından, henüz bu tür terimlerle düşünemeyeceğini söylüyor.

Katar'da ilk günü 16. sırada tamamladıktan sonra Marquez, "Taraftarların beklentilerini ve bana olan inançlarını anlıyorum. Ancak bir başka bakış açısı da gerçeklik."

"Gerçek şu ki, özgüvenimi yeniden kazanmam gereken çok zor bir dört yılı arkamda bırakıyorum."

"Sezon öncesine bakarsanız, iyi bir şekilde, sakin bir şekilde ve motosikleti anlamaya çalışarak geçirmeye çalıştım. Neden mi? Çünkü bu zaman alıyor, ben de insanım."

"Yıllar geçiyor ve genç sürücüler geliyor, daha hızlılar ve bu çok doğal."

"Her sporcunun kendi dönemi vardır ve sonra adım adım duruma nasıl adapte olacağınızı anlamanız gerekir."

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Elbette zor bir sezon olacak, Ducati'de çok iyi bir şekilde yarışan iki, üç kişi var."

"Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama bu zaman alıyor ve zor."

"Bakalım adım adım onlara yaklaşabilecek miyim ama hedefim bu değil. Eğer hedefim kazanmak olsaydı, bu büyük bir hayal kırıklığı olurdu." dedi.

Marquez pazartesi günü Katar'da 58 tur attı ve zaman tablosunun zirvesinde yer alan Francesco Bagnaia'nın fabrika Ducati'sinin 0.9 saniye gerisinde kaldı.

Marquez, GP23 Ducati'de kendini "daha özgür" hissettiğini söylüyor. Ancak içgüdülerinin hâlâ Honda motosikleti sürmek olduğunu da itiraf ediyor.

Marquez, "Yani burada en başından beri motosiklet üzerinde daha özgür, daha özgüvenli hissediyorum, vücudumla daha fazla oynuyorum ve bu zaten benim için bir gelişmeydi."

"11 yıldır tek tip motosiklet sürüyorum, içgüdülerim o yönde."

"Ama adım adım değişmem gerekiyor. Tüm gün boyunca kendim üzerinde çalıştım ve şimdi günün son bölümünde ayarlar üzerinde çalışmaya başladık."

"Ama her şeyden önce performansım ve sürüş stilim üzerinde çalışıyordum ve giderek daha iyi hissetmeye başladım." dedi.