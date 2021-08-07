Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"

Geçtiğimiz yılın İspanya Grand Prix'sinde kolunu oldukça kötü şekilde kıran Marquez, üç ameliyat geçirmişti ve bu sezonun Nisan ayından beri yarışlara kolundaki güç eksikliğiyle savaşarak katılıyor.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Perşembe günü Avusturya'da yaz arasında yaptığı antrenmanların onu ''normale'' döndürdüğünü ve fiziksel olarak Assen'dekinden daha iyi hissettiğini açıklamıştı.

Red Bull Ring'deki Cuma gününü altıncı sırada ve üçüncü antrenman seansını da üçüncü sırada tamamlayan İspanyol sürücü, fiziksel durumunun düşündüğünden daha kötü olduğunu açıkladı.

''Yaz arası ve antrenman yapabildiğim haftalar bana hem fiziksel hem de mental olarak iyi geldi.''

''Ancak dürüst olmak gerekirse kaydedeceğim gelişmenin daha büyük olacağını düşünüyordum.''

''Birinci antrenmana çıktığım zaman biraz rahatsız hissettim ve iyileşme sürecimi geliştirebilmek için bir MotoGP motosikletinin üzerinde olmam gerektiğimi fark ettim.''

''Motokross ve CBR motosikletlerini sürebilirim veya spor salonuna sayısız ziyaret yapabilirim ancak yarış motosikletinin üzerine çıkıp hareketleri tam olarak simüle etmedikten sonra bir işe yaramıyor. Bazı kaslarım bugüne kıyasla Assen'de daha iyilerdi.''

''Yani iyileşme sürecinde atacağım adımın daha büyük olacağını düşünürdüm.''

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez şu ifadeleri de ekledi: ''En iyisini beklemiyoruz ve benim için biraz düşüş oldu çünkü bunu beklemiyordum. Ancak sürüş yapmaya ve sabırlı olmaya devam etmeliyiz.''

''Her şeye rağmen yavaş değildim. Kabul edilebilir bir seviyedeydim ama bu istediğim seviye değildi. Her zaman daha fazlasını istersiniz ve mükemmeliyeti ararsınız.''

''Çalışmaya devam etmeliyiz ve neler olduğunu anlamalıyız.''

''Birinci antrenmanların en başında çok kötü hissediyordum sonrasında daha da iyiye gitti. Bunun olumlu bir nokta olduğunu düşünmek istiyorum.''

Marquez aynı zamanda Cuma günü Valentino Rossi'nin emekli olması hakkında düşüncelerini de açıkladı ve MotoGP'nin ''en büyük parçasını'' 2021'in sonunda kaybedeceğini söyledi.