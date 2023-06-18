Marquez, sprint yarışında bilerek risk almamış
Marc Marquez, sprint yarışındaki düşük temposunun sebebi olarak "motosikletin dengesinin risk almaya değecek kadar iyi olmamasını" gösteriyor.
Sıralama turlarını tam üç kazayla tamamlayan Marquez, çok sevdiği Sachsenring'de de olmasının faktörüyle yedinciliği almayı başardı, ancak onu zor bir sprint yarışının beklediği belliydi.
Startta beşinciliğe yükselen Marquez sonrasında yavaşladı ve sürekli gerilemesinin ardından mücadeleyi 11. sırada tamamladı.
Sprint yarışı öncesi durumu değerlendirdiğini söyleyen Marquez, risk almaya değmeyeceği için daha stabil bir tempoda gittiğini itiraf etti.
Marquez, "Yarış boyunca temel amacım damalı bayrağa ulaşmak oldu. Evet doğru, Sachsenring'deyiz ve enerjim pozitif."
"Islak zeminde hızlıyız, doğal olarak ben de tempo tutturabildim, ancak pist kuruduğu andan itibaren yavaşlıyoruz."
"Sıralama turlarında zorladım, kaza yaptım, dönüp tekrar zorladım. Ancak sprint yarışı öncesi bir düşündüm ve motosikletin dengesinin risk almaya değecek kadar yeterli olmadığını fark ettim."
" Yarışa iyimser girdim, ilk turda atak yaptım. Ancak daha ilk turda iki pist limiti uyarısı aldım. Böyle bir durumda tek yapabileceğiniz ayağınızı gazdan çekmek ve damalı bayrağa ilerlemek." dedi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team crash
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Hafta sonu boyunca tam dört kaza yapan Marquez, liderlere yaklaşmak için risk alması gerektiğini, ancak Honda sürücülerinin hiçbir şekilde risk alamadığını da belirtti.
Yaptığı kazalar hakkında konuşan Marquez, "Çok fazla, çok fazla."
"Hiç olmazsa zirveye yakın kalabiliyorum, ancak bunun yolu çok fazla risk almaktan, sonuç olarak da çok fazla kaza yapmaktan geçiyor."
"Sprint yarışından önce durumu analiz ettim ve 'tamam, risk alamayız' dedim. Bunun sebebi zirvede olma isteğim değildi."
"Kanepemde oturup Jerez'i izlediğimi hatırlıyorum ve [Joan] Mir tüm hafta sonu boyunca 15.'lik için mücadele ederken dört kez kaza yaptı."
"Yani mesele 'zirvede olmak için zorlamalıyım' meselesi değil. Mesele zorlamaya çalışmak ama yapamamak. Bu yüzden gerçek durumu görmek önemli."
"Bu yarışı iyi değerlendiremiyorum, özellikle de yarış öncesi bir değişiklik yaptığımız için, nitekim Cuma gününü arka tarafla baş etmeye çalışarak geçirdim."
"Değişiklik nedeniyle arka tarafı tamamen kaybettik. Dolayısıyla, yarıştaki motosiklet her yerde bir felaketti.
"Yarın daha iyi olacak, bildiğim motosiklete geri döneceğiz ve yarışı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." dedi.
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