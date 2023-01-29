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Marquez: "Son yıllarda kolumdaki acı yüzünden kazansam bile acıdan ağladım"

Marc Marquez son üç yılda kazandığı zaferlere ve podyumlara artık sevinemeyecek kadar çok acı çektiğini söyledi.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marquez: "Son yıllarda kolumdaki acı yüzünden kazansam bile acıdan ağladım"
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Bir yıl önce Marc Marquez, kış döneminde ortaya çıkan diplopi kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Sağ kolunda yaşadığı sakatlığa eklenen bu durum, kariyerini sonlandırmayı düşünmesine yol açtı.

Gözündeki bu çift görme problemi, 2020 İspanya GP'de geçirdiği kazada, sağ kolundan ciddi şekilde yaralanan Marquez için bir başka büyük darbe daha oldu.

Aslına bakılırsa, 2021'de geri dönüp, üç zafer aldığında herkes İspanyol sürücünün iyileştiğini düşünmüştü ancak gerçekte durum çok farklıydı.

GQ'ya konuşan Marquez, 'Kazanıyordum ve ağlamaya başlıyordum."

"Kazanırken hep parti yapmayı, sevdiğim insanlarla eğlenmeyi düşünürdüm. Fakat bana sürekli acı çektiren ve unutamadığım o ağrı yüzünden bu sefer düşüncem tam tersiydi." dedi.

2022 sezonunun başında Marquez'in ağrıları biraz azaldı ve en kötüsü sona ermiş gibi görünüyordu. Gözündeki problem de geride kalmıştı. Ancak sezon ilerledikçe durum yine tam olarak istediği gibi gitmedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kötü kazanın ardından yeni bir çift görme sorunu yaşayan İspanyol sürücü, Austin'de piste dönmeden önce bir sonraki yarışı kaçırmak zorunda kaldı.

Marquez, "Bir noktada yaşadığım acı, tutkunun önüne geçti ve 'ya bunu düzeltirim ya da yarışmaya devam etmeye değmez' diye düşündüm çünkü yaşam kalitem neredeyse hiç kalmamıştı."

"Sadece başarısızlık üzerine başarısızlık eklemekle kalmıyordum, aynı zamanda sürekli acı çekiyordum ve bununla beraber karakterim de değişiyordu çünkü artık gülümsemiyordum." dedi.

Şampiyona Avrupa'ya geldiğinde, Marquez artık böyle devam edemeyeceğini anladı.

Marquez, "Açık konuşacağım, 2021'de nasıl üç yarış kazandığımı ben bile bilmiyorum, ilk beşte bitirmeyi, 2022'nin başında Jerez'de dördüncü olmayı nasıl başardığımı açıklayamıyorum. Çünkü mücadeleyi düşünmüyordum."

"Portimao ve Jerez yarışları geldiğinde, öyle bir an geldi ki her şeyi kapattım ve kendime artık bu şekilde devam edemeyeceğimi söyledim."

"Portimao'dan hemen önce Madrid'deki doktorlarımla görüştüm ve onlara 'koluma bir şeyler oluyor, çünkü geriye doğru gidiyorum' dedim."

O anda Marquez'e yeni bir teşhis konuldu ve hepimizin bildiği dördüncü ameliyat yapıldı.

Bu ameliyat, kendisi için son şanstı. Üç aylık aranın ardından pistlere dönen ve sezon sonunda podyuma geri dönen Marquez, 2023 MotoGP sezonunda şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi hedefliyor.

Geriye dönüp bakıldığında, 2020 Jerez'de yaptığı kaza beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğurdu ve İspanyol pilot da birçok kez yarışlara dönmek için acele ettiği için pişman olduğunu itiraf etti.

Ancak Marquez'e göre bu, kendisini şampiyonanın zirvesine taşıyan kazanma zihniyetinin bir yansıması.

"Jerez'de olanlar benim zihniyetim ve hırsım nedeniyle oldu. Fakat 2013'ten 2020'ye kadar başardığım her şeyi de bu zihniyet ve hırs sayesinde başardım."

"Dolayısıyla geride kalan 10 yıla -bir bütün olarak- bakarsak, dengenin pozitif olduğunu düşünüyorum."

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