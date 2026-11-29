MotoGP Valencia GP

Marquez, son yarışı öncesi hislerini paylaştı: “En iyi performansımı ortaya koyamıyorum”

Valensiya'daki mücadeleyle kariyerini 10 dünya şampiyonluğuyla noktalamaya hazırlanan Marc Marquez, yaşadığı yoğun duygular nedeniyle pistte en iyi performansını sergilemekte zorlandığını söyledi.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 12:15

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Ducati ile imzaladığı iki yıllık yeni sözleşmeyi iptal ederek bu hafta sonu Valencia Grand Prix’si ile MotoGP’ye veda etmeye hazırlanan Marc Marquez, kararını açıkladıktan sonra üzerindeki yükün hafiflediğini ifade etti.

Ekim ayındaki Japonya Grand Prix’sinde emeklilik kararını netleştirdiğini belirten Marquez, bu sırrı çarşamba gününe kadar ailesinden, perşembe gecesine kadarsa Ducati yönetiminden gizlediğini itiraf etti.

Portekiz’de kazandığı şampiyonlukla Giacomo Agostini’nin sekiz premier sınıf şampiyonluğu rekoruna ortak olan Marquez, veda yarışı öncesindeki hislerini şöyle anlattı: "Kariyerimin en güzel ama aynı zamanda en zor hafta sonlarından biri.”

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

“Pist üstündeki her anın tadını çıkarıyorum ama özellikle pist dışında yaşananların kıymetini de biliyorum.”

“Pazar günü çok zor olacak. Cumartesi günü bile gridde duygularımı kontrol etmekte zorlandım. Bu duygularla en iyi performansımı ortaya koyamıyorum. Ben de insanım ve zorlanıyorum. Her zaman yarış moduna girmeye çalışıyorum ama bu gerçekten kolay olmuyor.”

“Pazar günkü hedefim günün tadını çıkarmak, start almak ve yarış sırasında zor olsa da odaklanabilmek.”

Kararını cuma günü ilk antrenman seansı öncesinde duyurduktan sonra rahatladığını vurgulayan Marquez, "İki gece önce beş saat uyumuştum, kararımı açıkladığım günün gecesiyse dokuz saat uyudum ve artık daha rahattım. Bu hafta sonu kendimi biraz boşlukta hissettiğim doğru ama adrenalin ve mutluluk devam etmemi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Son turu şimdiden düşünmek istemediğini belirten tecrübeli pilot, podyum sözü veremeyeceğini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette yarışı podyumda bitirmek isterim ama bunun sözünü veremem.”

“Yarış modunda olacağımın ya da tamamen konsantre kalabileceğimin sözünü veremem; çünkü ben de insanım ve duygularım, özellikle bu hafta sonu, çok yoğun bir seviyede."

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- Motorsport.com Ekibi

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