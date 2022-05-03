Marquez: "Son iki yıldır hiç böyle bir 'kurtarış' yapmamıştım"

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Honda sürücüsü, pazar günü Jerez'de gerçekleştirilen İspanya GP'ninn büyük bölümünde üçüncülük için Ducati sürücüsü Jack Miller ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ile savaşıyordu.

Marquez, 25 turluk yarışın 21. turunda, son viraja gelirken Miller'ı geçti fakat frenlemede motosikletinin önünü kaybetti ve neredeyse kaza yapıyordu.

Ancak İspanyol sürücü, kariyeri boyunca yaptığı gibi, muhteşem bir son hamleyle motosikletini pist üstünde tuttu. Bu, sakatlığından beri Marquez'den görülen bir şey değildi.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Marquez, iki yıl önce Jerez'de yaptığı büyük kazada kolunu kırmasının ardından bu tarz hamleler yapamadığını söyledi.

Yarışı Espargaro'nun arkasında dördüncü sırada tamamlayan Marquez, kurtarış anı sorulduğunda şöyle dedi: "Son iki yılda bu tarz bir kurtarış hiç yapmadım."

"Sağa doğru dönülen bir virajda kurtarış yapmam gerekirse o zaman farklı olacak. Bunu sola doğru dönülen virajda yaptım ve sol tarafımla iyi hissediyorum."

"Yine de böyle bile olsa kontrol edebildiğim doğru. Bence İspanyol taraftarları da bana yardım etti çünkü tamamen yere düşmüştüm."

"Her iki tekerlek de kayıp gidiyordu fakat aniden motosikleti kaldırdım."

Sonrasında Marquez şunları ekledi: "Şimdi bunu hem olumlu bir şey hem de yeni bir motivasyon olarak görmeliyiz. Orada Aleix'i arkamda tutmak için Miller'a atak yapmak zorunda kaldım. Onun biraz daha hızlı olduğunu biliyordum ve sonrasında motosikleti kaybettim. Dediğim gibi iyi bir kurtarıştı. İster dördüncü, ister altıncılık için savaşalım her zaman maksimumu hedeflediğimizi gösterdik."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in Jerez'deki dördüncülüğü, bu yılki en iyi sonucu olsa da, yarışın galibi Francesco Bagnaia'nın 12 saniye gerisinde kaldı.

Marquez artık 2022 Honda'yı sürüş tarzına uygun hale getirmenin anlamı olmadığını ve yapması gereken şeyin kendisini motosiklete adapte etmek olduğunu biliyor.

"Şu anda şampiyonluk savaşına hazır olmadığımız doğru."

"Herkesten çok daha hızlı olan iki sürücü var: [Fabio] Quartararo ve Pecco."

"Onlar zaten sezon öncesinde favori olan isimler ve öndeler."

“Fakat giderek yaklaştığımız da doğru. Gitmemiz gereken yönü hâlâ bilmiyoruz ve bu yeni motosikletle pek çok şeyi daha iyi anlamamız gerekiyor.

"Bu motosikleti sürüş tarzıma uygun hale getirmeye çalıştım, şimdi ise sürüş stilim üzerinde çalışmaya ve başka bir sürüş stiliyle mümkün olan en iyi şekilde sürmeye çalışıyorum."

"Zorlandığım doğru ama mücadelede kalabilir ve iyi sonuçlar alabilirim. Dördüncülük iyi bir sonuç değil diyebilirsiniz ama şu anda bizim için iyi bir sonuç."