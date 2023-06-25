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Marquez, sıralama kazasından ötürü Bastianini'den özür diledi

Sıralama turlarında Enea Bastianini'ye arkadan çarpan Marc Marquez, hatasından ötürü rakibinden özür diledi.

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Enea Bastianini, Ducati Team

İlk sektörde bir hata yapması sonucu turunu bırakan Bastianini, hızlı bir şekilde yarış çizgisinin dışına çekildi.

Bu esnada Marquez de dış çizgideydi, ancak Bastianini'nin yön değişimini zamanında fark edemedi ve rakibine arkadan çarparak kendini yerde buldu.

Yola devam edebilen Bastianini ise zamanını geliştirememesinin ardından yarışa 18. sıradan başlayacak.

Olayın ardından konuşan Bastianini, rakibine kızgın değil.

Bastianini, "İlk virajda motosikletin önünü neredeyse kaybediyordum, iyi bir kurtarıştı."

"4. virajda arkadan gelen diğer sürücüleri gördüm ve onlara yer açmak için dış çizgiye geçtim -Marc da benimle aynı çizgideydi."

"Olabilir, MotoGP böyledir. Zaten sıralamalardan sonra özür dilemek için karavanıma geldi." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kazadan yara almadan kurtulan Marquez de hatasını kabul ediyor.

Marquez, "Trafik kurallarının da söylediği gibi, arkadan çarpan kimse hata ondadır."

"Bu durumu binlerce kez yaşadım. Ama bu sefer, diğer sürücüleri rahatsız etmemek için arkama baktığımda Enea'yı göremedim." dedi.

Tüm zorluklara rağmen sprint yarışını 10 sıra kazanarak tamamlayan Bastianini, omuz ağrılarının devam ettiğini de gizlemiyor.

Bastianini, "Sıralama turundaki felaketten sonra yarış o kadar da kötü değildi."

"Birkaç kişiyi geçtim ve tempom oldukça iyiydi. Lider gruba çok uzak değildim ve bundan dolayı mutluyum. Bazı şeyleri kavramaya başlayabildik."

"Yarın da hedefimiz aynı: yükselebilmek! Ancak ana yarışlar benim için sıkıntı yaratabiliyor, bugünkü yarıştan sonra bile omzumdaki ağrı beni mahvetti. Yine de iyi olmaya çalışacağım." dedi.

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