Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

Amerikalı jimnastikçi Biles, mental sağlığını gerekçe göstererek olimpiyatlardan büyük bölümünden çekilmişti. Biles'ın ilk açıklamaları sakatlık nedeniyle çekildiği yönünde olsa da, daha sonraki açıklamalar zihinsel açıdan yaşadığı sorunlar nedeniyle çekildiğini işaret etti. Onun zihinsel sağlığını öne çıkarması, büyük ölçüde takdir aldı.

Marquez, Biles'ın yaşadıklarını biraz kendisinden olan beklentiler ve kolunu kırmasının ardından dönüşte aldığı eleştirilerde yaşadıklarına benzetti.

Marquez, "Simone tabii ki harika bir atlet ancak aynı zamanda bu kararı alabilecek güçlü bir karakter. Bazı sporcular baskıyı kabul eder ve durumu idare etmeye çalışırlar."

"Ancak o, bazen bizim de hissettiğimizi (duygularımızın olduğunu) gösterdi."

"Bu durumda bazen durumu idare etmek zor olabilir. O hissi anlayabiliyorum çünkü ben sakatlığımdan döndüğümde durum tamamen farklıydı ancak bazı insanlar döner dönmez kazanmamı bekliyordu."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ya da Jerez, Le Mans ve Mugello'da çok fazla zorlandığımda, çok fazla yorum dinlemeye başladım."

"Ancak odaklanmanız ve yolunuza devam etmeniz lazım. Bu tür durumlarda etrafınızdaki insanlara güvenmeniz lazım. Şanslıysanız ve etrafınızdaki insanlar size yardımcı oluyorsa, o zaman daha kolay olabilir."

"4 sene boyunca Olimpiyatlar'a hazırlanırsınız ve bir gün ya da bir dakikada yaptığınız çalışmaların yeterli olup olmadığına karar verirsiniz. O an baskı daha fazla olur."

"Bu işimizin bir başka yönü. Birçok insan antrenmanlarda gerçekten iyidir ancak mücadele günü zorlanırlar."

"Peki mücadelede neden zorlanırsınız?"

"Çünkü baskıyı ve tüm bu tür şeyleri nasıl idare edeceğinizi anlamanız lazım."

"Bu kararı alması, bunu ilk duyduğumda etkileyici geldi ancak buna saygı duyuyorum ve o kararı anlayabiliyorum. Ancak bu kararı vermeye yaklaşırken hazır olmalısınız." dedi.

Marquez ayrıca, MotoGP'deki yaz arasından sonra normal hayatına ve antrenman programına döndüğünü, Hollanda TT yarışından %100 hissetmemesinin ardından Avusturya'da çok daha güçlü olmayı beklediğini söyledi.