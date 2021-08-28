Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış

Marquez, birinci antrenman seansında Maggots'daki hızlı viraja girerken RC213V'sinin ön tarafını çarptı ve Honda sürücüsü saatte 274 km hızla bir kaza yaptı.

Hem kendisi hem de motosikleti, çimlerde yuvarlandı. Sonrasında, Marquez'in Honda'sı pistin ortasında durdu ve bu nedenle seansta kırmızı bayrak çıktı.

Marquez kazaya rağmen birinci antrenman seansını lider şekilde tamamladıktan sonra ikinci antrenman için piste geri döndü ve Cuma gününü genelde beşinci sırada tamamlamış oldu. Ancak İspanyol sürücü kazadan dolayı gözlerine kaçan tozla mücadele ettiğini de açıkladı.

Honda tarafından yayınlanan bir duyuruda Marquez şu ifadeleri kullandı: ''Bugün, başından beri iyi hissediyordum.''

''Bu hafta sonu söylediğim gibi iyi ve enerjik hissediyorum. Bugün de motosiklette gerçekten çok, çok iyi hissettim ve istediğim gibi sürüş yaptım.''

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Birinci antrenmanın sonunda ne yazık ki büyük bir kaza geçirdim ve bu kazada gözüme biraz toz kaçtı.''

''Bu da ikinci antrenmanda çok ağlamama neden olan bir durum yarattı ve konsantre olup, en iyi şekilde performans çıkarmak zordu.''

''Ancak bu şekilde bile ikinci antrenmanımız iyi geçti. Fakat ikinci antrenmandan sonra gözüm daha da kötüleşmeye başladı.''

''Görüşüm iyiydi ancak biraz toz vardı. Bu yüzden de hastaneye gittim ve her şeyi temizlediler.''

''Yarına kadar her şeyin iyi olması gerektiğini söylediler ancak bu öğleden sonra dinlenmeliyim ve gözümü kapalı tutmaya çalışmalıyım.''

''Silverstone GP'sine iyi başladığımız için mutluyum ve Pazar gününe kadar bu seviyeyi koruyabilecek miyiz görelim.''

Marquez, her zaman yaptığı gibi bu sefer seanstan sonra medyaya konuşmadı.

Cuma günü iki Honda fabrika sürücüsü için de güçlü bir gündü ve Marquez'in takım arkadaşı Pol Espargaro, genelde dördüncü sırayı alarak, en iyi günlerinden birini geçirmiş oldu.

İspanyol. sürücü yol tutuşuyla ilgili yorumlar yaptı ve şu açıklamalarda bulundu: ''Yol tutuşu düşüktü, ki normalde yumuşak lastiklerle daha fazla yol tutuşu daha yüksek olur.''

''Le Mans'ta da tamamen aynısını olmuştu, hava sıcaklığı çok benzerdi, pistin yüzeyi tekrar kaplanmıştı ve bu koşullar bana yardımcı oldu.''

''Ne kadar fazla yol tutuşuna sahip olduğumuz zaman, çoğu takım arkadaşım için bu durum büyük bir problem oluyordu ve bu yol tutuşunu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlardı. Ancak bu benim için büyük bir avantaj. İyi bir yol tutuşunu yönetebilirim.''

''Bu da tabii ki düşük yol tutuşu anlamına da geliyor ve bunu bulma şanısınız daha yüksek. Soğuk koşullardan fazla sıcak koşulların olduğu yarışlar var.''

''İyi asfalttan çok kötü asfaltta yarışıyoruz bu yüzden de özellikle bu yıl arka taraftaki yol tutuşuyla zorlanıyorum.''

''Ancak burada her şey daha yumuşak ve daha iyi duruyor. Fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Özgüvenli olabiliyoruz, bu iyi bir şey ancak çalışmaya devam etmeliyiz.''