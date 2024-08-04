Marquez, Silverstone MotoGP sprint yarışında yaptığı kazada hatasını kabul etti

Marquez 2024'te bir kez daha kaza yaptıktan sonra hatasını kabul etti

Marc Marquez, MotoGP'nin Silverstone'daki Britanya Grand Prix sprint yarışında bir turdan biraz fazla kala kaza yapmadan önce hiçbir “uyarı” almadığını söyledi.

Gresini sürücüsü, Cumartesi günkü yarı mesafeli yarışın son aşamalarında dördüncü sırada yer alıyordu ve kendisini gridde yedinci sırada bırakan zorlu bir sıralamadan sonra toparlanmıştı.

Ancak sondan bir önceki turda İspanyol sürücü hafifçe genişledi ve ön tarafını kaybederek zemine çarptı ve pistin kenarındaki çakıl havuzuna savruldu.

Her ne kadar hırpalanmış GP23'üne yeniden binebilmiş olsa da altı kez Dünya Şampiyonu olan sürücü motosikletini pite geri getirmek zorunda kaldı ve garajdaki yerini alırken gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.

Marquez, yarışın sonunda daha fazla dayanıklılık sunan sert ön lastiği tercih eden birkaç sürücüden biriydi, ancak önde giden üçlünün arkasına düştükten sonra lastik basıncını kaybetmesi onun felaketi oldu.

Ancak, yaptığı kaza yine de onun için bir sürpriz oldu.

“Yarışım hakkında çok mutluydum çünkü hedefim beşinci pozisyonda olmaya çalışmaktı ve oradaydım.”

“Bagnaia'nın kazasını saymıyorum."

“Motosikletle kendimi gittikçe daha iyi hissettim ama bu bir şeylerin kombinasyonuydu. Bu şekilde sürebilmek için sert ön lastiği taktık.”

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sol taraf çok sınırdaydı. Özellikle son turda ön grubu çok fazla kaybetmeye başladığımda, ön lastik sıcaklığı düşmeye başladı ve o sol virajda daha kritikti.”

“Sert lastiği taktığınızda yol tutuşu iyi olabilir ama hareket etmediği için ısınma daha az olur.”

“Orada sadece beyaz çizgiye biraz dokundum ve geri gelmeye çalıştım ve bir uyarı olmadan ön tarafı kaybettim ama bu işler böyledir.”

“Biz süper hızlı gidiyoruz, onlar süper hızlı gidiyor. Ve her yarışta gördüğümüz gibi, birileri hata yapacak.” dedi.

Fabrika Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Pramac'tan Jorge Martin ve pole’den başlayan Aleix Espargaro'yu (Aprilia) yenerek Silverstone sprintinde 2024'teki ilk zaferini elde etti.

Bu sonuç Bastianini'nin şampiyonada üçüncü sıradaki Marquez'e 11 puan yaklaşmasını sağladı, ancak İspanyol pilot yarıştan çekilen lider Francesco Bagnaia'nın 56 puan gerisinde kaldı.

Marquez, kendisini gerçekçi bir şampiyonluk adayı olarak görmediğini yinelerken, Bastianini'nin yükselişinin onun durumunu zorlaştırdığını da kabul etti.

“Elbette bir şansımız var, puanlardayız, ancak Assen'de şampiyonluk için savaşacak konumda olmadığımızı zaten söyledim.”

Marc Marquez, Gresini Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Fransa GP'sinden, Le Mans'tan, Pazar günlerini son dakikada kurtarıyoruz,” diye ekledi ve kötü sıralamalardan sonra iyi sonuçlar çıkarmaya atıfta bulundu.

“Sonunda bir, iki, üç tane kurtarabilirsiniz ama kurtaramayacağınız, hata yapacağınız bir tane daha olacak.

“Sonuçta üç sürücü [Bagnaia, Martin ve Bastianini] var, özellikle Bastianini şu anda çok güçlü geliyor, sürekli bizden daha hızlılar.

“Bu yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece hayatta kalmaya, çok fazla puan kaybetmemeye ve en üst pozisyonda olmaya çalışıyoruz.”