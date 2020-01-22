Marquez, Sepang'da ekstra test yapacak

Honda, emekli olmaya karar veren Jorge Lorenzo'nun yerine Marc'ın kardeşi ve Moto2 şampiyonu Alex Marquez'i geçirme kararı almıştı. Genç sürücü, MotoGP çaylakları için düzenlenen shakedown testine katılmasını sağlayan bir kuraldan faydalanacak.

Bu, daha önce sadece imtiyaz hakkı bulunan üreticilere yani Aprilia ile KTM sürücülerine aitti. Ancak hem özel hem de resmi sezon içi testleri azaldığı için kural değişikli yapıldı.

Bu nedenle Marquez, 2-4 Şubat'taki shakedown testinde HRC sürücüsü Stefan Bradl'a katılacak ve RC213V ile son derece hayati olan ekstra sürüşü yapacak.

2020 sezonundaki diğer çaylaklar Brad Binder ile Iker Lecuona, teste katılan diğer çaylaklar olacak. Tech 3 sürücüsü Lecouna, geçen hafta kolundan ameliyat oldu ancak sezon öncesi testleri için uygun olacak.

Biaggi, Aprilia ile piste çıkabilir

Pol Espargaro (KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) shakedown testinde yer alması bekleniyor, ancak Andrea Iannone'nin lisansı doping testi pozitif çıktığı için FIM tarafından geçici olarak askıya alındı. Bu da testi kaçıracağı anlamına geliyor.

Aprilia test sürücüsü Bradley Smith tam da bu nedenle sezon öncesi testlerin de daha büyük bir rol üstlenecek, ancak Noale merkezli markanın Iannone'nin yerini alabilecek birisine baktığına inanılıyor.

İtalyan basını, Sepang testi için ilginç şekilde iki kez Dünya Superbike şampiyonu ve marka elçisi Max Biaggi'yi aday gösterdi.

Biaggi bu ayın başında Aprilia RSV4 X yol motosikletiyle Sepang'da sınırlı miktarda test yapmıştı.

48 yaşındaki sürücüye ek olarak Karel Abram ve Superbike sürücüsü Lorenzo Savadori de Sepang testi için adaylar arasında yer alıyor gibi görünüyor.