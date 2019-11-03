Marquez, Sepang'a 2015 İtalya'dan ilham alarak başlamış

Honda sürücüsü, cumartesi günkü sıralama turların Fabio Quartararo'yu takip etmeye çalışırken büyük bir kaza yapmış-ve yarışa 11. sıradan başlama hakkı kazanmıştı.

Şampiyon sürücünün daha önceki en kötü sonucu 2015 İtalya'daki 13.lüğüydü. O gün Mugello'daki yarışın ilk turunda 13. sıradan dördüncülüğe çıkan Marquez, Sepang'da ise 11. sıradan ikinciliğe çıktı.

Marquez, "Sadece ben değil, Andrea da gerçekten çok hızlıydı."

"Bu, kariyerimin en iyi turlarından birisi oldu. Mugello 2015 de çok iyiydi ve dün o yarışı izledim ve 'tamam o yarıştaki şeyi tekrarlamaya çalışacağım' dedim. Sonrasında ilk tur gerçekten mükemmeldi." dedi.

Marquez, yarışın ilk turlarında Jack Miller'ın arkasında biraz vakit geçirdi ve bu sürede lider Maverick Vinales farkı açmayı başardı.

"Miller'ın arkasında zaman kaybettim ancak bugün Vinales bizden daha hızlıydı. Zaferi hak etti ve çok iyi şekilde sürdü. Denedim fakat mümkün değildi. 11. sıradan başlayıp, sezonun benim için en kötü sonucu olan ikinciliği almak inanılmaz!"

Miller'ı daha önce geçseydi, bunun bir fark yaratıp yaratmayacağı sorusuna, "Jack her zaman aynı şeyi yapıyor. Zorluyor. Gerçekten harika bir sürücü, ama ilk turlarda lastiklerini bitiriyor ve çok geç fren yapıyor. Gazı deliler gibi açıyor."

"Elbette ben de aynı şeyi yapabilirdim ama bunu yapmam halinde kaza yapabilirdim veya lastikleri bitirebilirdim. Sonrasında 'tamam, sabret, tüm bu şeylere dikkat et' diye düşündüm. Ama öyle olsaydı bile bugün Maverick daha hızlıydı. İkinci olarak ana hedefimiz olan podyuma ulaştık." yanıtını verdi.