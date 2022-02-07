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Marquez, Sepang testindeki kazalarından sonra "kolay modda" sürmüş

Honda sürücüsü Marc Marquez, cumartesi günü yeni RC213V motosikletine alışırken yaptığı iki kazanın ardından Sepang testinin son gününde "kolay modda" sürdüğünü söyledi.

Marquez, Sepang testindeki kazalarından sonra "kolay modda" sürmüş
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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2022 Honda, bir önceki motosiklete kıyasla radikal bir değişim geçirdi ve yeni motosikletin arka tarafında daha iyi bir tutuş olması istendi.

Bu da motosikleti gözle görülür bir şekilde arka taraf odaklı yaptı ve Marquez, cumartesi günü iki kaza yaptıktan sonra yeni motosikletin ön tarafını anlamadığını ve viraj girişlerinde güçlü yönlerinden "fedakarlık" yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Marquez bununla birlikte, görme problemiyle kenarda geçirdiği kışın ardından motosikletteki formunu hâlâ toparlamaya çalışıyor.

Yağmurlu pazar gününü en iyi zamandan 0.201 saniye geride sekizinci sırada bitiren Marquez, takımından bu sabahki programı erken durdurmak istediğini çünkü "iyi sürmediğini" ve öğleden sonra daha fazla tur atmak istediğini söyledi.

Marquez yine de "hızı orada olduğu" için memnun olduğunu söyledi.

Marquez, "Bugün sürmeye devam etmeyi planladık ama ben takıma durmak istediğimi söyledim."

"İyi sürmüyordum ve öğleden sonra da yağmur vardı. Ancak yine de motosikleti anlamak için en iyi antrenman sürmek."

"Bu yeni motosiklette sürebildiğim ilk zamandı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"İyi olan şey, hızın orada olması. Bu sabah ve öğlen zorladığımda hızım vardı."

"Sadece dün iki hata yaptım, bugün yavaşlamak ve kolay modda sürmek istedim."

"Akşam ıslak koşullarda motosikleti anlamak için yeniden çıktım ve yine hızlıydım." dedi.

MotoGP testleri, önümüzdeki hafta sonu Endonezya'daki yeni Mandalika pistinde devam edecek ve üç gün sürecek.

"Malezya'daki bu test en zoruydu."

"Bu gerçekten fiziksel olarak çok talepkâr bir pist."

"İlk test buydu. Şimdi dinlenmek için dört günümüz var ve sonra Mandalika'ya gelip üç gün daha süreceğiz."

"Motosiklette kalmayı ve daha fazla tur atmayı iple çekiyorum."

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