Marquez: "Sarı bayrak karmaşası nedeniyle Q2'yi kaçırdığımız için şanssızdık"

Honda sürücüsü Marquez, Cuma öğleden sonraki ikinci antrenman seansında ilk 10'a girecek kadar iyi bir tur atmış ve sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı garantilemişti ancak bu tur sarı bayrak ihlali nedeniyle iptal edildi.

Benzer bir tur atmak kendisi için yeterli olsa da, daha fazla gelişim için zorlayan Marquez, 1. virajda çakıl havuzuna girdi.

En iyi turu elinden alınmasının ardından, takım arkadaşı Joan Mir'in iki sıra gerisinde 14. en hızlı isim olarak kaldı ve Cumartesi günü ikinci bölümde piste çıkacak.

Marquez, Q2'ye geçmek için daha fazla zorlamasına gerek olmadığını fark etmediğini itiraf ediyor.

"İyi bir gündü ama şanssızdım. Bazı günler Q2'ye yeterince hızlı olmadan kalıyorum ama bugün hızım olmasına rağmen Q2'ye kalamadım."

"İlk lastikle ilk virajda hata yaptım ve tur heba oldu. Kirli kısma dokundum ve orada çok fazla zaman kaybettim."

"İkinci lastikle attığım tur da [Raul Fernandez'in kazası nedeniyle] sayrı bayrak yüzünden boşa gitti. Son turda benim için bir yanlış anlaşılma vardı çünkü sarı bayrağı hiç görmedim."

"Zamanımın 1:44.0s olduğunu düşündüm ve son tura 1:44.0s'yi geliştirmem gerektiğini düşünerek geldim. Bunu geliştirmek de ekstra zorlamak anlamına geliyor."

"Kaza yapmamın nedeni buydu, çünkü 1:44.2, 1:44.3'ün [Q2'ye girmek için] iyi bir tur olduğunu bilseydim, farklı şekilde yaklaşırdım." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Marquez, Honda'nın kendi pistinde en iyi ihtimalle dördüncü en rekabetçi üretici olduğunu söyledi.

Marquez, "En üsttekilerden yarım saniye daha yavaşız. Ducatiler bizden daha hızlı, KTM bizden daha hızlı ve Aprilia bizden daha hızlı."

"Yani tüm bu adamları önümüze koyarsanız, 10., 12. sıradayız." dedi.

Marquez'den ayrıca, markanın teknik şefi Shinichi Kokobu'nun görevden alınmasının ardından Honda'da yaşanan değişiklikler hakkında yorum yapması istendi.

Honda'nın rekabet seviyesini arttırmak için yeni personel almasın İspanyol sürücünün geleceğini belirlemede kilit faktörlerden biri olduğu düşünülüyor.

Marquez, "Misano'da bazı yeni yüzler, yeni isimler, yeni insanlar olduğunu söylediğim doğru. Yeni fikirler mi yoksa doğru fikirler mi getireceklerini göreceğiz."

"Fakat bir kez daha sözlerimi tekrarlıyorum: Motosikleti nerede, nasıl ve kimin yapması gerektiğini seçen kişi ben değilim. Ben yarış pistinde değerlendirecek ve yarış pistinde yüzde 100'ümü verecek kişiyim." dedi.