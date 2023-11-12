Marquez: "Sanırım yerimi Luca Marini alacak"

Motorsport.com, Honda ile VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini arasında 2024 sezonu için görüşmeler olduğunu öğrenmişti.

Marini, takım patronu Alberto Puig'in cumartesi günü Pol Espargaro ve Fabio Di Giannantonio ile beraber saydığı üç olası adaydan birisiydi.

Espargaro, KTM test sürücüsü olarak kalmak için bu teklifi reddederken, Di Giannantonio yeni bir şey olmadığını belirtmişti.

Konu hakkında konuşan Marc Marquez, Luca Marini haberlerini kendisinin de duyduğunu belirtti.

Grand Prix'yi 13. sırada tamamladıktan sonra Honda sürücüsü, "Elbette Honda'nın stratejisini tam olarak bilmiyorum."

"Kendileri adına en iyi stratejiyi bulmaya çalışıyorlar ve iki, üç yarış önce bu ismin Di Giannantonio olacağını düşünüyordum."

"Fakat Tayland'da bir şeyler duymaya başladım ve görünüşe göre yerimi o (Marini) alacak. Luca için mutluyum."

"Luca ile çok iyi bir ilişkim var ve bu iyi bir şey. Bazı şeyleri ayırmamız gerekiyor, ki onun adına mutluyum, o genç bir sürücü."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team



"Eğer sonunda bu durum resmiyet kazanırsa, rekabetçi Ducati'den, kardeşinin takımından ayrılarak zorlu bir mücadeleye atılacak."

"Honda'ya geçmesinin ana nedeni ne, bilmiyorum. Ben rekabetçi bir motosiklete geçiyorum, o da çok çalışması gereken bir projeye geçecek."

"Sürüş stilini tam olarak bilmiyorum çünkü bir pistten diğerine sürüş stilini çok değiştiriyor."

"Genç bir sürücü olduğu için elbette doğal hamle bir yıllığına Di Giannantonio olurdu."

"Fakat görünüşe bakılırsa şimdi dedikodular giderek Marini'ye doğru kayıyor."

"Eğer öyleyse, çünkü ben de henüz bilmiyorum, onun için en iyisini diliyorum çünkü onunla çok iyi bir ilişkim var. Ondan her zaman çok saygılı, çok dostça bir muamele gördüm, iyiydik, sohbetler ettik."

"Ağabeyi Valentino Rossi ile iyi bir ilişkim olmaması yeni bir şey değil, ama Marini ile iyiyiz. Durumları nasıl ayırt edeceğinizi bilmeniz gerekiyor." dedi.