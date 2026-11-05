MotoGP Katar GP

Marquez: "Şampiyonluk ihtimaline rağmen Katar'da stratejimiz değişmeyecek"

Sepang'daki zaferinin ardından Katar Grand Prix'sine şampiyonluğunu ilan etme ihtimaliyle giden Marc Marquez, buna rağmen yaklaşımında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 13:45

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Marc Marquez, 2026 sezonunun büyük bölümünde temposunu kontrol altında tutarak yarıştı. Yalnızca Malezya'da ilk antrenman seansından itibaren sınırlarını zorlamaya karar verdi.

Buna rağmen İspanyol sürücü, şampiyonada 44 puanlık bir avantaja sahip.

Sezonun 20. ayağında Marquez'in odağı yeniden pazar günkü ana yarışa ve mümkün olan en yüksek puanı toplamaya çevrilmiş durumda. Gerekli sonuçların alınması halinde Ducati sürücüsü, Katar'da şampiyonluğunu ilan edebilir.

Marquez, Katar Grand Prix'si öncesinde şunları söyledi: "Katar harika bir pist ancak favorilerimden biri değil. Geçmişte bazı yıllarda burada gerçekten çok zorlandım."

"Öte yandan geçen yıl oldukça hızlıydık ve rekabetçiydik."

"Malezya'da hafta sonunu mümkün olan en iyi şekilde yönettik. Özellikle cumartesi günü hata yapmak çok kolaydı."

"Burada da stratejimiz değişmeyecek. Gün gün çalışacağız ve pazar günkü yarışta elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefleyeceğiz."

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

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