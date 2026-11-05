MotoGP Katar GP
Marquez: "Şampiyonluk ihtimaline rağmen Katar'da stratejimiz değişmeyecek"
Sepang'daki zaferinin ardından Katar Grand Prix'sine şampiyonluğunu ilan etme ihtimaliyle giden Marc Marquez, buna rağmen yaklaşımında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 13:45
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Marc Marquez, 2026 sezonunun büyük bölümünde temposunu kontrol altında tutarak yarıştı. Yalnızca Malezya'da ilk antrenman seansından itibaren sınırlarını zorlamaya karar verdi.
Buna rağmen İspanyol sürücü, şampiyonada 44 puanlık bir avantaja sahip.
Sezonun 20. ayağında Marquez'in odağı yeniden pazar günkü ana yarışa ve mümkün olan en yüksek puanı toplamaya çevrilmiş durumda. Gerekli sonuçların alınması halinde Ducati sürücüsü, Katar'da şampiyonluğunu ilan edebilir.
Marquez, Katar Grand Prix'si öncesinde şunları söyledi: "Katar harika bir pist ancak favorilerimden biri değil. Geçmişte bazı yıllarda burada gerçekten çok zorlandım."
"Öte yandan geçen yıl oldukça hızlıydık ve rekabetçiydik."
"Malezya'da hafta sonunu mümkün olan en iyi şekilde yönettik. Özellikle cumartesi günü hata yapmak çok kolaydı."
"Burada da stratejimiz değişmeyecek. Gün gün çalışacağız ve pazar günkü yarışta elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefleyeceğiz."
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Aprilia'dan Katar GP’ye katılmak istemeyenlere: “İşinizi yapmayacaksanız evinizde oturun!”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ecclestone: "Ferrari'nin 'geleceğin Verstappen'i' Antonelli ile anlaşmaktan başka şansı yok"
Formula 1
Formula 1 42 dk
Ecclestone: "Ferrari'nin 'geleceğin Verstappen'i' Antonelli ile anlaşmaktan başka şansı yok"
Bono: "Hamilton, dünyadaki en iyi kalpli insanlardan biri"
Formula 1
Formula 1 2 s
Bono: "Hamilton, dünyadaki en iyi kalpli insanlardan biri"
Wolff'ten çarpıcı sözler: "Antonelli Ferrari'de olsaydı, Bearman gibi kenarda bekletilirdi!"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
4 s
Wolff'ten çarpıcı sözler: "Antonelli Ferrari'de olsaydı, Bearman gibi kenarda bekletilirdi!"
Son Haberler
Marquez: "Şampiyonluk ihtimaline rağmen Katar'da stratejimiz değişmeyecek"
MotoGP
MGP MotoGP
Katar GP
2 dk
Marquez: "Şampiyonluk ihtimaline rağmen Katar'da stratejimiz değişmeyecek"
Ecclestone: "Ferrari'nin 'geleceğin Verstappen'i' Antonelli ile anlaşmaktan başka şansı yok"
Formula 1
F1 Formula 1 42 dk
Ecclestone: "Ferrari'nin 'geleceğin Verstappen'i' Antonelli ile anlaşmaktan başka şansı yok"
Mercedes’ten Meksika GP açıklaması: “Yarışı bırakmanın tam eşiğindeydik”
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
1 s
Mercedes’ten Meksika GP açıklaması: “Yarışı bırakmanın tam eşiğindeydik”
Bono: "Hamilton, dünyadaki en iyi kalpli insanlardan biri"
Formula 1
F1 Formula 1 2 s
Bono: "Hamilton, dünyadaki en iyi kalpli insanlardan biri"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol