Marquez: "Şampiyonluk için hâlâ bir şeyler eksik"

Marc Marquez bu yıl geride kalan beş yarışın ardından, iki Grand Prix podyumu ve üç sprint podyumu elde etti.

Sekiz kez dünya şampiyonluğu yaşamış olan sürücü, her iki Le Mans yarışında da ikinci olarak podyuma çıktı.

Grand Prix yarışında, Jorge Martin'in yalnızca 0,446 saniye gerisinde kalan Marc şampiyonada üçüncülüğe yükselirken birinciyle arasında ise 40 puanlık fark bulunuyor.

Çifte dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, Le Mans Grand Prix'sinde ilk üçe girenlerin 2024'te şampiyonluk savaşı vereceğine de inanırken, Marquez henüz o seviyede olmadığını düşünüyor.

Marc Marquez, "Yüzümden de anlayabileceğiniz gibi sadece keyfini sürüyorum."

"Kutunun içinde neye sahip olduğumuzu görüyorsunuz, ortam rahat."

"Yarışa 13.başladık ve panik yapmadık. Şmapiyonluk savaşı vermek için Martin ve Pecco gibi isimlerle aynı seviyede olmamız gerektiğini biliyoruz."

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Marc Fleury

"Onlar üst sıralardaki tüm tecrübeye sahipler. Biz ise Cuma günü öğleden sonra yanlış yönde ilerlediğimizi öğrendik."

"Yani, gelecek için ders çıkardık."

"Ancak şampiyonluk için hala bir şeylerin eksik olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Kendi açımdan Ducati'nin en iyi iki pilotuyla mücadele etmekten çok memnunum."

Ducati'nin 2025'te ikinci fabrika takımı motosikletini kimin kullanacağına dair kararını vermesine yaklaşılırken Marc Marquez'in formu yükselişe geçti.

Le Mans'ta İtalyan Sky'a konuşan İspanyol pilot, 2025 için fabrika destekli bir motosiklet aradığını ve bunun gerçekleşmesi için hangi takımda yarıştığının önemli olmadığını söyledi.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Marc Fleury

Marquez, "Honda'dan ayrılma kararı verirken, Ducati'nin en güçlü motosiklet olduğunu biliyordum.

"Honda'dan ayrılırken en güçlü motorla yarışmaya karar verdim ve ne yapabileğimi görmek istedim. Çünkü ben bile bitip bitmediğimden şüpheliydim."

"Şimdi ise rekabetçi durumdayım. Rekabetçi olduğuma göre, gelecek sene en son teknolojiye sahip olmak istiyorum. Hangi motosiklet, marka ya da renk olduğu önemli değil."

"Çünkü dünya şampiyonluğu için daha fazla fırsatınız oluyor. Ancak benim net fikirlerim var."