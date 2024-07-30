Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP

Marquez, "Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeyi" umuyor

Marquez, Ducati'nin düzenlediği Şampiyonlar Yarışı etkinliğinde MotoGP'nin şu anki en iyi sürücüsü olan Bagnaia'dan öğrenmesi gereken şeyler olduğunu kabul etti.

Oriol Puidgemont
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, 2025 yılında fabrika Ducati takımına katıldığında, markanın kadrosunda "referans" olduğuna inandığı iki kez MotoGP şampiyonu Francesco Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeyi umuyor.

Marquez, Borgo Panigale ile yaptığı iki yıllık sözleşmenin bir parçası olarak 2025 yılında Enea Bastianini'nin yerine fabrika Ducati takımına geçecek.

Bu onu, MotoGP şampiyonasında liderliği Pramac sürücüsü Jorge Martin'den devralan Bagnaia ile doğrudan karşı karşıya getirecek.

Bagnaia, herkesin aynı yasal cadde versiyonu Panigale V4 R ile yarıştığı Misano'daki Şampiyonlar Yarışı etkinliğini domine etti.

Bagnaia, 1. virajda ilk sıradaki Andrea Iannone'yi geçerek damalı bayrağı GoEleven WSBK sürücüsünden neredeyse 1,5 sn önde gördü.

Hiçbir zaman zafer için mücadele edemeyen Marquez ise liderin 2.5s gerisinde üçüncü oldu.

Yarış sonrasında konuşan Gresini sürücüsü, Bagnaia'nın Ducati'de bir mihenk taşı olduğunu ve takım arkadaşı olduğunda ondan birçok beceri öğreneceğini kabul etti.

Marquez, "Pecco'nun takım ve marka için mevcut referans olduğunu kabul etmekte hiçbir sorunum yok."

"O inanılmaz bir sürücü ve ben de buraya ondan bir şeyler öğrenmek ve ona yaklaşmaya çalışmak için geldim." dedi.

Watch: LIVE RACE | Ducati Lenovo Race of Champions | World Ducati Week 2024

Marquez, tamamı Ducati'lerden oluşan yarışmanın büyük bölümünde dördüncü sırada yer aldı, ancak son iki turda Ducati'nin Dünya Superbike çaylak sürücüsü Nicola Bulega'ya yaklaştı ve son virajda ona son bir hamle yaptı.

Bulega, aralarındaki kıyasıya mücadelenin sonucunda çakıllara gömülürken, Marquez Dünya Ducati Haftası'na ilk kez katıldığı yarışta podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Marquez, mücadelesinde mantıksız bir şey yapmadığını açıkça belirtti ve medya taahhütlerini tamamladıktan sonra İtalyan rakibini kontrol etmek için ziyaret etti. 

Bulega daha sonra, altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez'den hatıra olarak bir kask aldı.

"Nico'ya dokunup dokunmadığımı bilmiyorum, sadece kayarken çıkardığı sesi duydum."

"Sınırda yarıştığınızda yarış böyledir; bunu çok fazla temasın olduğu ilk virajda gördük. "

"Sollama doğaldı, normalden biraz daha erken fren yaptı mı bilmiyorum." 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Oriol Puidgemont
Resmi: Pramac, 2025'te Ducati'den ayrılıp Yamaha'ya geçiyor

Resmi: Pramac, 2025'te Ducati'den ayrılıp Yamaha'ya geçiyor

MotoGP
Hollanda GP
Resmi: Pramac, 2025'te Ducati'den ayrılıp Yamaha'ya geçiyor
Alex Marquez, 2025 sezonunda Gresini Ducati'de kalmaya devam edecek

Alex Marquez, 2025 sezonunda Gresini Ducati'de kalmaya devam edecek

MotoGP
Hollanda GP
Alex Marquez, 2025 sezonunda Gresini Ducati'de kalmaya devam edecek
Suzuki, MotoGP ayrılığı öncesinde tuhaf bir test ayarladı

Suzuki, MotoGP ayrılığı öncesinde tuhaf bir test ayarladı

MotoGP
Suzuki, MotoGP ayrılığı öncesinde tuhaf bir test ayarladı
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Bagnaia: "Martin ile son turda harika bir mücadele vermeyi bekliyordum"

Bagnaia: "Martin ile son turda harika bir mücadele vermeyi bekliyordum"

MotoGP
Almanya GP
Bagnaia: "Martin ile son turda harika bir mücadele vermeyi bekliyordum"
MotoGP Hollanda GP: Bagnaia, 2. antrenmanda tur rekorunu kırdı

MotoGP Hollanda GP: Bagnaia, 2. antrenmanda tur rekorunu kırdı

MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda GP: Bagnaia, 2. antrenmanda tur rekorunu kırdı
Bastianini: "Mugello sonucu bana zor zamanda iyi hissettirdi"

Bastianini: "Mugello sonucu bana zor zamanda iyi hissettirdi"

MotoGP
İtalya GP
Bastianini: "Mugello sonucu bana zor zamanda iyi hissettirdi"
Ducati Team
Daha fazlası
Ducati Team
Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti

Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti

MotoGP
Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti
Ducati, Marquez'in 2025'teki fabrika geçişi için MotoGP ekip şefini seçti

Ducati, Marquez'in 2025'teki fabrika geçişi için MotoGP ekip şefini seçti

MotoGP
Ducati, Marquez'in 2025'teki fabrika geçişi için MotoGP ekip şefini seçti
Hamilton, Ducati fabrika takımına geçen Marquez'e destek verdi

Hamilton, Ducati fabrika takımına geçen Marquez'e destek verdi

MotoGP
Hamilton, Ducati fabrika takımına geçen Marquez'e destek verdi

Son Haberler

WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?

WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?

WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Belçika GP
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

F1 Formula 1
Belçika GP
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye