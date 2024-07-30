Marquez, "Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeyi" umuyor

Marc Marquez, 2025 yılında fabrika Ducati takımına katıldığında, markanın kadrosunda "referans" olduğuna inandığı iki kez MotoGP şampiyonu Francesco Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeyi umuyor.

Marquez, Borgo Panigale ile yaptığı iki yıllık sözleşmenin bir parçası olarak 2025 yılında Enea Bastianini'nin yerine fabrika Ducati takımına geçecek.

Bu onu, MotoGP şampiyonasında liderliği Pramac sürücüsü Jorge Martin'den devralan Bagnaia ile doğrudan karşı karşıya getirecek.

Bagnaia, herkesin aynı yasal cadde versiyonu Panigale V4 R ile yarıştığı Misano'daki Şampiyonlar Yarışı etkinliğini domine etti.

Bagnaia, 1. virajda ilk sıradaki Andrea Iannone'yi geçerek damalı bayrağı GoEleven WSBK sürücüsünden neredeyse 1,5 sn önde gördü.

Hiçbir zaman zafer için mücadele edemeyen Marquez ise liderin 2.5s gerisinde üçüncü oldu.

Yarış sonrasında konuşan Gresini sürücüsü, Bagnaia'nın Ducati'de bir mihenk taşı olduğunu ve takım arkadaşı olduğunda ondan birçok beceri öğreneceğini kabul etti.

Marquez, "Pecco'nun takım ve marka için mevcut referans olduğunu kabul etmekte hiçbir sorunum yok."

"O inanılmaz bir sürücü ve ben de buraya ondan bir şeyler öğrenmek ve ona yaklaşmaya çalışmak için geldim." dedi.

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Marquez, tamamı Ducati'lerden oluşan yarışmanın büyük bölümünde dördüncü sırada yer aldı, ancak son iki turda Ducati'nin Dünya Superbike çaylak sürücüsü Nicola Bulega'ya yaklaştı ve son virajda ona son bir hamle yaptı.

Bulega, aralarındaki kıyasıya mücadelenin sonucunda çakıllara gömülürken, Marquez Dünya Ducati Haftası'na ilk kez katıldığı yarışta podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Marquez, mücadelesinde mantıksız bir şey yapmadığını açıkça belirtti ve medya taahhütlerini tamamladıktan sonra İtalyan rakibini kontrol etmek için ziyaret etti.

Bulega daha sonra, altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez'den hatıra olarak bir kask aldı.

"Nico'ya dokunup dokunmadığımı bilmiyorum, sadece kayarken çıkardığı sesi duydum."

"Sınırda yarıştığınızda yarış böyledir; bunu çok fazla temasın olduğu ilk virajda gördük. "

"Sollama doğaldı, normalden biraz daha erken fren yaptı mı bilmiyorum."