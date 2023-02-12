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Marquez: "Şampiyon olmak için ihtiyacım olan motosiklet bu değil"

Marc Marquez, 2023'te devam edeceği Honda MotoGP motosikletinin konseptine karar verdiğini ancak 'şampiyonayı kazanmak için ihtiyacı olan motosikletin bu olmadığını' söylüyor.

Zeynep Taş
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Marquez: "Şampiyon olmak için ihtiyacım olan motosiklet bu değil"
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Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez, Honda'nın geçtiğimiz Kasım ayındaki Valensiya testinden bu yana sorunlu motosikletinde kaydettiği ilerlemeden memnun değil.

Bu hafta sonu gerçekleşen Sepang testinin ilk gününün ardından Marquez, 2023 Honda ile hâlâ 'zirveden uzak' olduğunu hissetti.

İspanyol sürücü teste, denemek için dört RC213V ile başladı ve Pazar günkü seansın öğleden sonrasında bu sayıyı bire indirdi. Ayrıca önümüzdeki ay Portimao testine bu temelle devam edeceğini söyledi.

Bununla birlikte, Kasım ayında test ettiği 2023 motosikletinden çok da farklı olmadığını ve öndekilere yaklaşmak için 'bir adım daha gerektiğini' düşünüyor.

Sepang testini 0.777 saniye farkla 10. sırada tamamlayan Marquez, "Teste dört motorla başladık, ikinci gün üç motor vardı; bugün iki motorla başladık ve öğleden sonra sadece bir motor vardı." 

"Bu yüzden, motora ve yönüne karar verdim. Şampiyonayı kazanmak için ihtiyacım olan motosiklet bu değil, bir adım daha atılması gerekiyor."

"Ama önemli olan şey, bir temelin net olması ve diğerlerini unutmak." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: MotoGP

Marquez, Honda'nın Portekiz testine 'üç motosiklet daha getirecek zamanı olmadığını' ve odaklanmak için 'tek bir yön, tek bir motosiklet seçmenin önemli olduğunu' da ekledi.

Marquez, "Temel olarak Valensiya motosikletine çok benziyor." 

"Büyük bir fark yok, konsept aynı ve aynı sorunlara sahibiz."

"Şimdi bu sorunları çözme zamanı. Nasıl olacağını bilmiyorum, sadece yorum yapıyorum ve tur zamanının nasıl iyileşeceğine dair bilgi veriyorum."

"Benim için oldukça iyiydi çünkü anlaması kolaydı... Elbette daha hızlısınız ya da daha yavaşsınız ama ne zaman hızlı ne zaman yavaş olmak istediğimi bilmek benim için önemliydi."

"Bu sabahki tur zamanlarıma bakarsanız daha istikrarlı olmaya başladığımı görürsünüz çünkü çalışmaya başladık."

"İyi sürdüğüm zamanlarda tur zamanlarım fena değildi ama yine de ilk beşten çok uzaktaydım." dedi.

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