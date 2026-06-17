Marquez, sakatlığının ardından piste dönmeye hazırlanıyor
Katalunya'da geçirdiği korkunç kazada köprücük kemiği ve omuru kırılan Alex Marquez, bu hafta sonu Çekya GP'sinde pistlere geri dönmek için hazırlanıyor.
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Sezonun Jerez ayağında zafere ulaşan ancak bir ay önce Katalunya'da şanssız bir kaza geçiren Alex Marquez’in geri dönüş tarihi belli oldu.
Gresini takımı, İspanyol pilotun bu hafta sonu gerçekleştirilecek Çekya hafta sonuna katılmayı deneyeceğini resmen duyurdu.
Katalunya'da sprint yarışını kazanmayı başaran Marquez, ana yarışta da KTM sürücüsü Pedro Acosta'nın hemen arkasında ikinci sırada mücadele ediyordu. Ancak Acosta'nın aniden teknik bir arıza yaşaması sonucu Marquez, kendisini pist dışına fırlatan korkunç bir kazanın içinde bulmuştu.
Alex Marquez, Gresini Racing kaza
Fotoğraf: DANIEL BALLARIN / AFP via Getty Images
Kazanın ardından sağ köprücük kemiğinde kırık ve C7 omurunda ufak bir çatlak tespit edilen Marquez, hemen ameliyata alınmıştı.
Ameliyatın ardından Marquez zorlu iyileşme sürecindeyken yerini Mugello'da Ducati test sürücüsü Michele Pirro'ya, Balaton Park'ta ise WorldSBK sürücüsü Iker Lecuona'ya bırakmıştı.
Bu süreçte kaçırdığı yarışlar nedeniyle dünya şampiyonasında dokuzuncu sıraya kadar gerileyen Marquez için takımı Gresini'den resmi bir açıklama geldi. Salı günü yapılan açıklamada, İspanya'daki son tıbbi kontrollerin ardından Alex Marquez'in bu hafta sonu "yarışabilir" (FIT) raporu alma hedefiyle Çek Cumhuriyeti'ne geleceği belirtildi.
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Deneyimli sürücünün cuma günkü antrenman turlarında piste çıkabilmesi için öncelikle perşembe günü Brno'da yapılacak olan zorlu MotoGP resmi tıbbi kontrollerini başarıyla geçmesi gerekecek.
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