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Marquez sakatlığından sonra ilk kez Portimao'da piste çıktı

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Marc Marquez, MotoGP'ye dönüş programı kapsamında bugün Portimao'da Honda RC213V-S'le sürüş yaptı.

Marquez sakatlığından sonra ilk kez Portimao'da piste çıktı

Altı kez MotoGP şampiyonu, kasım ayında motokros antrenmanı yaparken kaza yapmış ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Aldığı darbe sonrası çift görme problemi yaşayan Marquez şimdiye kadar tedavi sürecindeydi.

2021 MotoGP sezonunun son iki yarışını ve sezon sonu testini kaçıran Marquez'in geçen hafta sonu yeniden motosiklet antrenmanı yapmasına izin verildi ve o da motokros motosikletiyle sürüş yapmayı seçti.

Yeni sezon için hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Marquez'in yakında pist üstü testlerine başlayacağı açıklanmıştı ve bu testler, pazar günü itibariyle başladı.

İspanyol sürücü, Portekiz Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Portimao'da RC213V-S ile pistte çıktı ve kazadan bu yana ilk pist üstü testini yaptı.

Bu motosiklet, MotoGP motosikletinin yol versiyonu olduğu için herhangi bir test yapılmasının önünde engel bulunmuyor.

Honda, Marquez'in mevcut durumunu daha iyi değerlendirmek amacıyla RC213V-S'i sürdüğünü açıkladı.

 

Marquez'in 5-6 Şubat'ta Sepang'da yapılması planlanan MotoGP sezon öncesi testine katılıp katılmayacağı bilinmiyor fakat tedavi süreci devam ediyor ve bu kapsamda doktorların talimatlarına uyması gerekiyor.

Son yıllar İspanyol sürücü için pek de kolay değildi. 2020'de geçirdiği sakatlık sonrası sağ kolundan ciddi şekilde sakatlanan Marquez, neredeyse 1 yıl pistlerden uzak kaldı. 

Geri dönüp tam formunu yakalamaya başlamışken, bu kez talihsiz motokros kazasını yaptı ve 2022 için kritik olan sezon sonu testlerini de kaçırdı.

İspanyol sürücü, dört yarış kaçırmasına rağmen 2021 sezonunu takım arkadaşı Pol Espargaro'nun 42 puan önünde tamamlamıştı.

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