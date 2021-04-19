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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Marquez "hayalini kurduğu" dönüşünün ardından "duygu patlaması" yaşamış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Marc Marquez, uzun süre boyunca Portekiz Grand Prix'sindeki dönüşünün hayalini kurduğunu ve yarışı tamamlamasının ardından garaja döndüğünde, büyük bir duygu patlaması yaşadığını belirtti.

Marquez "hayalini kurduğu" dönüşünün ardından "duygu patlaması" yaşamış

2020 sezonunun henüz başında yaptığı kaza sonrası kolunu kıran ve tedavisi nedeniyle tüm sezonu kaçıran Marquez, 2021'in ilk iki yarışını da kaçırdı ve uzun süredir beklenen dönüşünü geçen hafta sonu Portimao'da yaptı.

Sıralama turlarını altıncı bitiren Marquez, ilk bölümde yarışı üçüncü sırada götürmeyi başardı ve sonrasında ritim eksikliği nedeniyle geriye düşerek dokuzuncu sıraya geriledi.

Ön tarafta Johann Zarco ve Alex Rins'in kazaları, Marquez'in damalı bayrağı yedinci sırada görmesini sağladı ve lider Fabio Quartararo'nun da sadece 13 saniye gerisindeydi.

Marquez, Portimao yarışını iyileşme sürecindeki "en büyük adım" olarak yorumladı ve yarıştan sonra yaşadığı duygu patlamasını anlattı.

Marquez, "Bunun adı duygu. Ben duygularımı içimde yaşamayı seven bir insanım, ama garaja gelip, tüm mekanikerlerimi görünce patladım ve duyguları kontrol edemedim."

"Uzun bir süredir bugünkü gibi bir MotoGP yarışını bitmenin hayalini kuruyordum ve bu yarış benim rehabilitasyon sürecimdeki en büyük adım oldu. Bugün yine kendimi bir MotoGP sürücüsü gibi hissettim, bu benim hayalimdi ve bugün bunu başardım."

"Yarış bittiğinde çok yorulmuştum ve tamamen bitkin düşmüştüm. Duygu patlamasını kontrol edemedim ama çok güzeldi." dedi.

Marquez, başlangıçta ön tarafta yer aldığı zaman zorlandığını, çünkü orada yarışacak tempoda olmadığını  ve son altı turda kolundaki güç azaldığı için, sadece finiş görmeye odaklandığını dile getirdi.

“Belki de en zor kısım ilk turlardı çünkü kendi pozisyonlarımda değildim."

“Okulda, yaşça büyük kişilerle futbol oynadığınızda, sizi istediğiniz yere çektiklerini biliyorsunuz. Yaşadığım şey buydu, benimle oynadılar ve her tarafta beni geride bıraktılar. "

“Yani ilk turlarda kendi yerimde hissetmedim, yeterli hızım yoktu, motosikletin kontrolü bende değildi ve sonra herkes beni geçmeye başladı."

“Fakat sonrasında sakin kaldım, mücadeleye girişmedim ve sadece yerimi bulmaya odaklandım. Yerimi bulur bulmaz, ritmimi adım adım yükseltmeye başladım ve yarışın sonunda kişisel en iyi turumu attım."

“Sonunda kendimi daha iyi hissettim ve [Aleix] Espargaro'yu tekrar yakalamaya başladım, fakat sonra vücudum aniden 'pekala, bu kadar yeter' dedi."

“Son altı turda yarışı bitirmeye çalışırken motosikletin üzerinde öylece oturuyordum. Fakat en önemli şey yarışı bitirmekti."

"Sonunda sayılara baktığımızda, yarışı [kazanan] Quartararo'nun sadece 13 saniye gerisinde bitirdim ve bu, inanılmaz bir şey.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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