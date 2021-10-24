Marquez: "Rossi'nin MotoGP için yaptıkları tekrarlanamaz"

Rossi, bu sezonun sonunda başarılarla dolu MotoGP kariyerine son verecek. Kariyeri boyunca 9 şampiyonluk ve 115 galibiyeti bulunan Rossi, şampiyonluklarının yedi tanesini premier sınıfta kazanmıştı.

Rossi, pist üstündeki başarılarının yanı sıra ilgi çekici karakteri sayesinde MotoGP'nin ve motosiklet yarışlarının ana akım medyasına taşınmasına yardımcı oldu.

Bu hafta sonu gerçekleştirilen Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Rossi kendi evinde son defa yarışacak. Rossi'nin ezeli rakiplerinden Marquez ise Rossi emekli olsa da önümüzdeki yıllarda da tribünlerin sarı, #46 Rossi t-shirt'leriyle dolacağını düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Marquez, şunları söyledi: "Valentino'nun sportif kariyeri ve MotoGP için yaptıkları şeyler çok özel ve hep özel kalacak. Onun yaptıklarına benzer şeyleri tekrarlayabilmek kimsenin ulaşabileceği şeyler değil."

"O, çok fazla kazanmaya başlayan ilk isimdi ve motosiklet yarışları için çok fazla şey yaptı. Bütün bunların üstünde, spora çok sayıda taraftar getirdi."

"Bu, tekrarlanamayacak bir şey ve MotoGP bu yüzden ona müteşekkir olmalı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team and Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Bridgestone

Marquez ve Rossi'nin ilişkisi, 2015 sezonunda yaşananların ardından eskisi gibi olmadı. Marquez'in, Jorge Lorenzo'nun şampiyon olması için Rossi'yi sabote etmeye çalıştığı iddia ediliyor ki Rossi de bu görüşteydi.

İkili, Sepang'da gerçekleştirilen Malezya Grand Prix'sinde temas yaşamıştı ve Marquez motosikletinden düşmüştü.

Bunun ardından Rossi, Valensiya'daki final yarışına son sıradan başladı ve şampiyonluğu takım arkadaşı Jorge Lorenzo'ya kaybetti.

Moto2'nin antrenman turlarında Luis Salom'un hayatını kaybettiği 2016 Barcelona hafta sonunda Rossi ve Marquez yeniden mücadele etmişti ve bu mücadelenin galibi Rossi olmuştu. Bu mücadelenin ardından ikilinin ilişkisinin daha iyiye gittiği düşünülüyordu.

Ancak 2018'de ikili arasında sular yeniden kaynadı. Arjantin yarışında start prosedüründe ihlal yapan ve pitten geçme cezası alan Marquez, yukarı sıralara tırmanmaya çalışırken Rossi'yle temas yaşadı ve ikili arasındaki söz dalaşı yeniden başladı.

Bu sezon gerçekleştirilen röportajlarda Rossi, 2015'teki şampiyonluğun kendinden çalındığını söylemeye devam etti ve bunun için Marquez'i suçladı.

Rossi'yle arasındaki ilişki hakkında konuşan Marquez ise şunları söyledi: "Onunla olan ilişkim iyi değil ama onun spor için ne kadar önemli olduğunu söylemekle ve gerçeği kabul etmekle bir sorunum yok."

"Son birkaç yıldır onunla direkt olarak rakip olmadık ve aramızdaki ilişkimizin değişmesi bana bağlı değil. Bu çok umurumda olan bir şey de değil."