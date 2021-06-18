Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"

2021'de grand prix yarışlarındaki 26. sezonunu geçiren Rossi, şu ana kadar sadece 15 puan topladı ve ilk 7 yarışa bakarak en kötü sezon başlangıcını yaptı. Bu sene Petronas Yamaha SRT ile anlaşan Rossi, podyum mücadelesinin çok uzağında kaldı.

Almanya GP öncesi Sachsenring'de cuma antrenmanlarını 21. sırada tamamlayan Rossi'nin 2022 ve sonrası için kararını yakında vermesi bekleniyor. Ancak son yaşananlara bakarsak, Rossi'nin emekliliği artık çok büyük bir ihtimal gibi görünüyor.

MotoGP'de 9. sezonunu geçiren ve Rossi'nin 7 dünya şampiyonluğundan sadece bir şampiyonluk geride bulunan Marquez'in sakatlığının tamamen geride kalmasının ardından şampiyonluk mücadelesine devam etmesi bekleniyor.

Rossi'nin eski takım arkadaşı Jorge Lorenzo, geçtiğimiz günlerde bir röportaja katılmış ve yarışmaktansa kazanmanın daha çok keyif verdiğini söylemişti. Bugünkü basın toplantısında benzer soru Marquez'e de soruldu.

Marquez, "Burada olmanın motivasyonlarından birisi podyuma çıkma ve yarış kazanma, rekabetçi olma tadını seviyor olmam."

"Rekabetçi olamadığımı ve ilk sıralar için mücadele edemediğimi hissettiğim anda, o zaman başka şeyleri değerlendirmenin zamanı gelmiş demektir."

"Ancak şu anda benim için esas durum bu değil. Şu anda bazı kısıtlamalarım var ve bunun üzerinde çalışıyorum. Hedefim ekstra motivasyonla birlikte tekrar geçmişteki gibi sürebilmek."

"Ancak geçmişte yarışlar ve şampiyonluklar kazanmışsanız, kazanmadığınız dönemde galibiyet için ekstra motivasyona ihtiyaç duyarsınız. Duygularınız size ekstra güç, ekstra motivasyon verir ve kazanan isimlerin buna ihtiyacı vardır."

"Özellikle bu nedenle, çok şaşırdığımı ve onu takdir ettiğimi söyleyebilirim ancak aynı zamanda Valentino'nun şu anki Valentino'nun sürüşünü kabullenmesine de şaşırdım. Pek seçeneği yok ancak o hâlâ sürüş yapmaktan keyif alıyor ya da keyif alıyor gibi görünüyor."

"Ancak onun pozisyonunu düşünürsek, gelecekte podyuma çıkma şansım dahi yoksa bu şampiyonada kaldığımı hayal edemiyorum." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in bu sözlerine cevap olarak Rossi, "daha fazla rekabetçi olmayı umduğu için devam etmesinin mantıklı olduğunu" söyledi ancak yine de mevcut formunun pek keyif vermediğini kabul etti.

Rossi, "Bu tür şeyler hakkında konuştuğumda, her zaman oldukça açık olurum."

"Bu sene devam ettim çünkü daha fazla rekabetçi olmayı umuyordum. Dünya şampiyonluğu için mücadele etmezdim ancak yine de oralarda bir yerde olup, iyi yarışlar çıkarmayı, ilk 5'te olmayı umuyordum."

"Belki doğru bir günde podyumda olabilirdim ancak yine de yakın olup kahramanlardan birisi olabilirdim."

"Bu şekilde düşününce mantıklıydı ancak sonuçlarımız beklediğimizden daha kötü ve tabii ki 16. ya da 20. olmak için yarışmıyorum."

"Geçen sene çok tuhaftı, alışkın olduğumuz tarzda bir sezon değildi."

"COVID vardı, ekip şefimi değiştirmiştim ve gerçek bir sezonda mücadele etmek istedim."

"Ancak şu anda 16. sırada tamamlıyor olmam da eğlenceli değil." dedi.

paylaşım