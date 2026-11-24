MotoGP Portekiz GP

Marquez: "Rossi'den bir tebrik mesajı beklemiyorum"

Marc Marquez, 2026 MotoGP şampiyonluğunu kazanmasının ardından Valentino Rossi'den bir tebrik mesajı almadığını ve böyle bir mesaj da beklemediğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 12:15

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Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, sezonun önceki bölümünde 102 puanlık farkı kapatmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu Portekiz Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece toplamda 10., MotoGP'de ise 8. dünya şampiyonluğunu kazanan Marquez, kariyerindeki toplam şampiyonluk sayısında ezeli rakibi Valentino Rossi'yi geride bıraktı.

Marquez'e pazartesi günü Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte, şampiyonluğunu kazanmasının ardından Rossi'den herhangi bir tebrik mesajı alıp almadığı soruldu.

İspanyol sürücü, böyle bir mesaj almadığını ve beklemediğini belirtti.

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez, “Hayır, böyle bir mesaj beklemiyorum."

"Valentino bana çok şey kattı; kendisi benim için bir ilham kaynağı oldu. Ama herkesle iyi geçinmek zorunda değilsiniz. Onunla daha fazla kez karşı karşıya geldik, belki de ikimiz de kova burcu olduğumuz içindir..."

"Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor. Ona büyük saygı duyuyorum."

"Kariyerimi 10 veya 11 şampiyonlukla noktalamak hayatımı değiştirmeyecek. Ancak Agostini'nin rekorunu egale etmek, yaşadığım en güzel hislerden biriydi. Umarım bir gün bu rekoru egale eden veya geride bırakan başka bir sürücüyü de görebilirim." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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