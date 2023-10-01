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Marquez: "Romantik Japonya podyumu, Honda geleceğimi etkilemeyecek"

Marc Marquez, Honda'nın kendi ülkesi Japonya'da sezonun ilk MotoGP podyumunu elde etmesini "romantik" olarak nitelendirdi, ancak bunun gelecekteki durumunu değiştirmediğini söyledi.

Jamie Klein
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Marc Marquez, Repsol Honda Team

Cumartesi günkü sprint yarışını yedinci sırada tamamlayan Marquez, Pazar günü ıslak zeminin avantajını kullanarak şampiyonluk adayları Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'nın ardından üçüncü oldu ve geçen yılki Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez podyuma çıktı.

Bu sonuç, Marquez'in rekabet gücündeki feci düşüşün ortasında Honda'daki geleceğini değerlendirirken geldi.

İspanyol sürücü, Honda'nın ev sahipliği yaptığı yarış boyunca gelecek planları hakkında net bir açıklama yapmamaya özen gösterdi. Marquez'in mevcut sözleşmesinden ayrılması halinde Gresini Ducati'ye geçmesi açık bir alternatif.

Marquez podyum finişinin ardından yaptığı açıklamada olumlu bir hafta sonuna rağmen Honda'daki durumdan memnun olmadığını söyledi.

Yarış sonrası gazetecilere konuşan Marquez, "Keyif almıyorum, acı çekiyorum. Uykusuz geceler geçirdim, [geleceğimi] çok düşündüm."

"Bu romantik bir hikaye; yılın ilk podyumu Honda'nın kendi pistinde, patronların önünde gelmeliydi."

"Ne olacağını göreceğiz, ancak markaya olan bağlılığımız her zaman %100 oldu ve olacak." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Açılış turunun sonunda kuru zemin lastiklerinden ıslak zemin lastiklerine geçen sürücülerin çoğuna katıldıktan sonra, Marquez başlangıçta altıncılığa kadar düştü ancak koşullar kötüleştikçe sıralamada yükselişe geçti.

24 turun 12'si tamamlandığında kırmızı bayrak gösterildiğinde Marquez, Martin ve Bagnaia'yı yakalıyor gibi görünüyordu ancak şampiyon sürücü, yarış kontrolünün nihayetinde yarışmayı bitirmek için doğru kararı verdiğini söyledi.

Marquez, "Uzun bir yarış olacağını zaten görüyordum, bu yüzden [pistte] çok fazla su yokken başlangıçta lastikleri tahrip etmemeye çalıştım."

"Daha sonra, çok daha fazla yağmur yağmaya başladığında, geri gelmeye ve kendimi iyi hissetmeye başladım."

"Pistin en hızlılarından biri olmama rağmen, elimi kaldırdım [yarışın kırmızı bayrakla işaretlenmesi için] çünkü koşullar zordu, çok fazla suda kızaklama vardı."

"Öndeki iki sürücünün benden çok daha fazla kaybedecek şeyi olduğu da doğru, şampiyonluk için mücadele ediyorlar ama yarışı durdurmak doğru bir karardı, özellikle de ışık yetersizliği nedeniyle." dedi.

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MotoGP Japonya: Kırmızı bayrakla biten yarışın galibi Martin, Marquez podyumda!

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